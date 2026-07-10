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Klop pred TV kamerama otkrio najveću Mbapeovu tajnu: Niko nije ni pomislio da se to desilo

Klop pred TV kamerama otkrio najveću Mbapeovu tajnu: Niko nije ni pomislio da se to desilo

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Klop je podijelio anegdotu o najskupljem 'netransferu' u Liverpulu - pokušaju da privuku Mbapea.

Jirgen Klop o nedolasku Kilijana Mbapea u Liverpul Izvor: UWE KRAFT / imago sportfotodienst / Profimedia

Jirgen Klop ovo ljeto provodi kao fudbalski analitičar za jednu njemačku televiziju i to znači da je otvoreniji da podijeli neke anegdote za koje do sada nismo čuli, tako da je prvi put poslije devet godina potvrdio da je bio blizu dovođenja Kilijana Mbapea u Liverpul - i to prije nego što će postati fudbaler Pari Sen Žermena.

Uoči meča Francuske i Maroka, Klop je ispričao da je Liverpul potrošio veliki novac da ubedi Mbapea i njegovu porodicu da dođu na "Enfild", ali čak ni skupocjeni avion koji su "sakrili" od svih nije bio dovoljan.

"To je bio najskuplji 'netransfer' u koji smo u Liverpulu investirali", rekao je Jirgen Klop koji je na dodatna pitanja samo davao još više detalja: "Letjeli smo iz Blekpula za Nicu. U Nici se cijela porodica Mbape ukrcala u privatni avion sa pet soba ili tako nešto. Dali smo sve od sebe, letjeli smo u krug, razgovarali s porodicom i jeli dobru hranu".

  • Novinar: "Čekajte, niste željeli da budete viđeni?"
  • Klop: "Nismo smjeli da budemo viđeni."
  • Novinar: "Niste smjeli da budete viđeni. Ukrcali su se i vi ste samo letjeli u krug?
  • Klop: "Letjeli smo u krug. Bilo je fantastično. I onda je otišao u Pariz..."

Kilijan Mbape je izabrao Pari Sen Žermen u ljeto 2017. godine koji ga je pozajmio, a zatim godinu dana kasnije otkupio za čak 180 miliona evra. U ovom klubu igrao je sve do 2024. godine i zabilježio čak 256 golova za "svece", prije nego što će postati član Real Madrida u kome već ima 86 golova.

Inače, poslije meča Francuske i Maroka, na kome je bio strijelac vodećeg gola za "trikolore", što mu je osmi gol na Svjetskom prvenstvu, Kilijan Mbape se izgrlio sa Jirgenom Klopom.



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Tagovi

Kilijan Mbape fudbal Liverpul Jirgen Klop

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