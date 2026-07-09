Uživo: Francuska - Maroko: Bono odbranio penal Mbapeu!

Reprezentacije Francuske i Maroka prije tri i po godine igrale polufinale Mundijala, ali sada među četiri najbolja tima može samo jedna od ove dvije selekcije.
Fudbalske reprezentacije Francuske i Maroka počinju takmičenje u četvrtfinalu Mundijala. Samo za jedan od ova dva tima ima mjesta među četiri najbolje selekcije na planeti.
Francuzi su do četvrtfinala stigli tijesnom pobjedom 1:0 protiv Paragvaja, dok je Maroko bio mnogo ubjedljiviji u prehodnoj rundi, slavio je 3:0 protiv Kanade, za koju je tada ipak igrao Folarin Balogun, kome je FIFA poništila, odnosno odgodila suspenziju zbog crvenog kartona.
Utakmica počinje u 22.00, a tekstualni prenos pratite uz MONDO.
Penal Mbapea!
Pogledajte kako je Kilijan Mbape propustio priliku da sa bijele tačke donese prednost Francuskoj protiv Maroka:
POLUVRIJEME - 0:0
Kilijan Mbape je centralna figura prvog dijela meča koji Francuska i Maroko igraju u četvrtfinalu Mundijala. Napadač Francuske je iznudio penal, a zatim ga i veoma loše izveo pa mu je Jasin Bono bez većih problema odbranio šut. Bila je to najbolja šansa na meču u kojem je Francuska bila daleko bolji rival od Maroka.
Prvi šut Marokanaca i to daleko od gola vidjeli smo u petom minutu nadoknade kada je Ašraf Hakimi probao iz slobodnog udarca sa dobre pozicije. Francuska je šutirala čak 13 puta, od čega tri puta u okvir gola rivala.
45+2' - Prečka!
Raspalio je po lopti Lukas Dinj, možda je loptu malo zakačio Jasin Bono, a ona je na kraju "zveknula" o prečku svom silinom. Nije dosuđen korner za Francusku, ali su oni svakako ubrzo krenuli u novi napad, jer Marokanci ne mogu da zadrže loptu u svom posjedu.
35' - Due!
Prošetao se kroz odbranu Maroka Dezire Due, ali nije uspio da zatrese mrežu. Zašto? Ponovo je Jasin Bono bio fantastičan, ovog puta je loptu odbio u korner.
BRANI BONO!
Bono je odbranio penal Mbapeu! I ne samo to, golman reprezentacije Maroka je uhvatio "živu loptu"
PENAL!
Nestvarna kontra francuskog tima završena je prekršajem za penal! Kilijan Mbape je bio neuhvatljiv, a Nusar Mazraui morao je da ga obori. Teljo je odmah pokazao na bijelu tačku, dok su se Marokanci žalili jer su smatrali da je u začetku akcije bio prekršaj nad Ašrafom Hakimijem.
16' - Pritisak Francuske!
Uvodne minute meča obilježio je pritisak francuskog tima. Povremeno ekipa Didijea Dešana izlazi visoko sa čak šest ili sedam igrača, koji ne dozvoljavaju Marokancima da lako prebace loptu na sredinu terena.
4' Ponovo Bono!
Sada je Mbape ubacio u peterac za Upamekana koji je šutirao glavom, ali sjajni Bono to brani. Kakva šansa za Francuze!!!
4' Odmah prijeti Mbape
Šutirao je Mbape sa 18 metara, Bono je odbio u korner
1' Počela je utakmica
Pratimo meč Francuske i Maroka u četvrtfinalu Mundijala 2026.
Ko sudi?
Glavni arbitar meča biće argentinski arbitar Fakundo Teljo! O njemu se prethodnih dana pričalo, mnogi su smatrali da Argentinac ne treba da sudi Francuzima, ali se FIFA nije obazirala. U ovom trenutku mnogo je onih koji smatraju da će upravo te dvije selekcije igrati finale, odnosno revanš u odnosu na meč iz Katara.
Parovi četvrtfinala
09. jul, 22.00, Francuska - Maroko
10. jul, 21.00, Španija - Belgija
11. jul, 23.00, Norveška - Engleska
12. jul, 03.00, Argentina - Švajcarska
Sastavi!
Francuska: Menjan - Kunde, Saliba, Upamekano, Dinj - Rabio, Kone - Due, Olise, Mbape - Dembele
Maroko: Bono - Hakimi, Salah Edin, Diop, Mazraui - Buadi, Talbi, Unahi, El Hanus, El Ajnaui - Dijaz