Uživo: Francuska - Maroko: Bono odbranio penal Mbapeu!

Reprezentacije Francuske i Maroka prije tri i po godine igrale polufinale Mundijala, ali sada među četiri najbolja tima može samo jedna od ove dvije selekcije.

Fudbalske reprezentacije Francuske i Maroka počinju takmičenje u četvrtfinalu Mundijala. Samo za jedan od ova dva tima ima mjesta među četiri najbolje selekcije na planeti.

Francuzi su do četvrtfinala stigli tijesnom pobjedom 1:0 protiv Paragvaja, dok je Maroko bio mnogo ubjedljiviji u prehodnoj rundi, slavio je 3:0 protiv Kanade, za koju je tada ipak igrao Folarin Balogun, kome je FIFA poništila, odnosno odgodila suspenziju zbog crvenog kartona.

Utakmica počinje u 22.00, a tekstualni prenos pratite uz MONDO.