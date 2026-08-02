Legendarni pop pjevač Boj Džordž (65) šokirao je dio javnosti svojim političkim stavovima, koji su ga koštali poslovne saradnje i glumačkog angažmana.

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Muzičar Boj Džordž je prekinuo odnose sa menadžerom svoje diskografske kuće, i povukao se iz predstojećeg pozorišnog spektakla na londonskom Vest Endu, nakon burne reakcije javnosti zbog njegove nove proizraelske pjesme "We Will Dance Again", piše The Telegraph.

Kontroverzna pjesma, nastala uz pomoć vještačke inteligencije, inspirisana je londonskom izložbom posvećenom žrtvama napada na muzički festival Nova 7. oktobra. Javnost su najviše podijelili politički obojeni stihovi poput "ti kažeš genocid, ja kažem rat" (engl. "you say genocide, I say war") i "kada te napadnu, zato vojska i služi" (engl. "when you're attacked, that's what the army's for").

Nakon što je muzičar objavio pjesmu, uslijedila je lavina negativnih komentara na društvenim mrežama, a pritisak se ubrzo prenio i na njegov najbliži tim.

Zbog neslaganja oko objavljivanja pjesme, Boj Džordž je prekinuo saradnju sa Tonijem Pontijusom, menadžerom svoje izdavačke kuće BGP. Pontijus je pokušao da spriječi zvanično objavljivanje pjesme, zbog čega ga je pjevač javno nazvao "beskičmenjakom" i prekinuo poslovni odnos.

Vidi opis Boj Džordž na udaru zbog proizraelske pjesme: Raskinuo saradnju sa menadžerom i nazvao ga beskičmenjakom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: lev radin/Shutterstock Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Deborah Keen/Shutterstock Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Deborah Keen/Shutterstock Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Geoffrey Clowes/Shutterstock Br. slika: 7 7 / 7

Politički skandal direktno je uticao i na njegovu pozorišnu karijeru. Boj Džordž je bio angažovan za ulogu kralja Heroda u novoj produkciji kultnog mjuzikla "Jesus Christ Superstar" u londonskom Paladijumu.

Međutim, pod pritiskom brojnih kritika i poziva na bojkot predstave, muzičar se povukao iz projekta. Njegov glavni menadžer Pol Kemsli potvrdio je medijima da je povlačenje bilo neophodno kako bi se fokus javnosti vratio na samu pozorišnu produkciju, umjesto da cijeli projekat bude zasjenjen privatnim skandalom glavne zvijezde.

Boj Džordž za sada ne pokazuje znake kajanja, ali ostaje da se vidi kako će se ovaj skandal odraziti na nastavak njegove karijere.

(Nova / MONDO)