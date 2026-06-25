Lajonelu Ričiju pozlilo na bini, prekinuo nastup pred publikom

Lajonel Riči je publici rekao da mu se vrti u glavi, a koncert na kraju nije nastavljen.

Izvor: EPA/VALENTIN FLAURAUD/KEYSTONE

Lajonel Riči (77) prekinuo je koncert u Sent Polu u Minesoti u srijedu uveče, samo 55 minuta nakon početka nastupa, jer mu je pozlilo na bini. Bio je to prvi koncert na njegovoj turneji "Sing Along All Night Long".

Pjevač je publici rekao da mu se vrti u glavi, a koncert na kraju nije nastavljen.

Pogledajte snimak na kom se vidi kako ga bend čeka, ali se on ne vraća:

Sjeo usred izvođenja i otišao sa bine

Incident se dogodio u Grand Kazino Areni dok je 77-godišnji pjevač izvodio svoj hit "Dancing on the Ceiling". Usred pjesme seo je na platformu i povjerio se publici da mu se vrti, te da nikada prije nije izvodio tu pjesmu sjedeći, izvijestio je Minesota Star Tribjun.

"Kad ti se zavrti, najbolje je sesti", našalio se Riči, nakon čega je sjeo za klavir i odsvirao "Three Times a Lady".

Potom je najavio neočekivanu pauzu i otišao sa bine. Njegov petočlani bend ostao je na bini još petnaestak minuta, ali kako se pjevač nije vraćao, i oni su se povukli dok je sa razglasa išla muzika. Četrdesetak minuta kasnije, saksofonista Dino Soldo vratio se pred publiku, zahvalio im na strpljenju i objasnio da se Riči ne osjeća dobro i da nažalost neće moći da nastavi sa koncertom.

Prije nastupa ništa nije ukazivalo na probleme

Snimci sa koncerta, uključujući i trenutak kada je Riči seo, brzo su se proširili društvenim mrežama. Reakcije publike bile su podijeljene. Jedna obožavateljka izjavila je za lokalne novine da je "jako razočarana" jer je prvi put došla da vidi sudiju "Američkog idola" uživo. Druga je pak rekla da je "zahvalna" na nastupu s obzirom na njegove godine i da je "ne iznenađuje što je morao da sjedne".

Zanimljivo je da je Riči neposredno prije koncerta na Instagramu objavio nekoliko fotografija uz opis: "Večeras počinjemo. Probe. Tonska proba. Nastup večeras. Sent Pol, vi ste na redu!!!"

Džon Paris, bubnjar benda Ert, Vind end Fajer koji sa Ričijem nastupa na turneji, rekao je za Star Tribjun da pjevač prije nastupa nije pokazivao nikakve znakove bolesti. Objasnio je da je bio samo "malo dehidriran".

Evo kako je izgledao prije koncerta:

Turneja se nastavlja već u petak

Prekinuti koncert, koji je trebalo da traje 90 minuta, bio je prvi od 26 nastupa na Ričijevoj turneji "Sing Along All Night Long" sa grupom Ert, Vind end Fajer. Ovo je treći dio njihove zajedničke turneje, nakon što su već nastupali po SAD i Kanadi 2023. i 2024. godine.

Nakon američkog dijela turneje, Riči u avgustu ima zakazane nastupe na Malti i u Velikoj Britaniji, zatim u Sent Luisu, a godinu će zaključiti u decembru koncertom u Sao Paulu u Brazilu. Ričijevi predstavnici zasad nisu komentarisali događaj.