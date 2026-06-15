Poznati muzičar poginuo u stravičnoj helikopterskoj nesreći: Njegovu pjesmu pjevao cijeli Tiktok

Tragična helikopterska nesreća odnijela je život muzičara Olivera Trija, poznatog po hitovima koji su osvojili Tiktok.

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Američki muzičar Oliver Tri, poznat po hitovima "Life Goes On" i "Miss You", preminuo je u 32. godini. Pjevač je identifikovan kao jedna od šest žrtava u nedjeljnom padu helikoptera u Rekreio dos Bandeirantesu, u jugozapadnoj zoni Rija de Žaneira.

Dva helikoptera sudarila su se u vazduhu u nedjelju ujutru, dok su letjela iznad dvorišta za električna vozila. U sudaru je zapaljeno najmanje 20 automobila koji su pogođeni.

Tri je bio na letu sa Vinjaleom, Primom, Čavesom i Souzom, dok je Marsijak letio sam u drugom helikopteru. Lokalna policija je saopštila da je istraga u toku i da je zatražen forenzički pregled mjesta nesreće.

Pogledajte njegove fotografije:

Osim policije, na obezbeđivanju područja radile su i lokalna vatrogasna jedinica, Saobraćajno inženjerstvo (CET), Komlurb (gradsko komunalno preduzeće) i vojna policija.

Brazilske vazduhoplovne snage oglasile su se nakon tragične nesreće zvaničnim saopštenjem:

"Brazilske vazduhoplovne snage (FAB), preko Centra za istraživanje i sprečavanje avionskih nesreća (CENIPA), obavještavaju da su ove nedjelje (14. juna) istražitelji Treće regionalne službe za istraživanje i sprečavanje avionskih nesreća (SERIPA III), sa sjedištem u Rio de Žaneiru (RJ), pozvani da sprovedu početne radnje u incidentu u koji su uključene dvije letjelice, registarskih oznaka PP-MAC i PR-DJJ, u Rekreio dos Bandeirantesu, u jugozapadnoj zoni Rio de Žaneira (RJ). Tokom početnih radnji, kvalifikovani i licencirani stručnjaci primjenjuju specifične tehnike za prikupljanje i potvrdu podataka, očuvanje dokaza, početnu provjeru štete koju je letjelica izazvala ili koja je na njoj nastala, kao i za prikupljanje drugih informacija potrebnih za istragu", naveli su.

Oliver Tri je Južnom Amerikom putovao u okviru svoje turneje "The World’s First World Tour". Nekoliko dana prije nesreće, 6. juna, nastupao je u San Paulu, a turneju je trebalo da nastavi početkom jula.

@olivertree A lot can change in one year → link in bio to hear these live in your city 🌎 ♬ original sound - Oliver Tree

Tri je rođen 29. juna 1993. godine u Santa Kruzu u Kaliforniji, a proslavio se sa samo 17 godina. Tada je počeo da sarađuje sa velikim zvijezdama kao što je Skrileks (Skrillex).

Muzičar je 2013. objavio svoj nezavisni album, a potom je uzeo pauzu od nekoliko godina kako bi se posvetio studijama muzičke tehnologije. Muzici se vratio 2020. godine sa prvim studijskim albumom "Ugly Is Beautiful", na kojem se našao njegov platinasti hit "Life Goes On".

(Jutarnji.hr/ MONDO)