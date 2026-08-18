Objavljena lista 15 najgorih srpskih jela: Pogodite šta je na vrhu liste?

U najnovijoj verziji "najgore ocenjenje hrane" "Taste Atlas-a", specijalizovanog sajta za svetsku kuhinju, našla su se čuvena i voljena jela srpske trpeze, ali i ona zbog kojih se preskače ručak.

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Platforma Taste Atlas objavila je listu 15 najlošije ocijenjenih srpskih jela, a među njima su se našli i brojni tradicionalni specijaliteti koji godinama izazivaju podijeljena mišljenja ljubitelja gastronomije.

Iako naziv liste sugeriše da je riječ o "najgorim" jelima, većina specijaliteta ima ocjene oko 3,9 od maksimalnih pet zvjezdica, što pokazuje da su i dalje relativno dobro prihvaćeni među korisnicima i kulinarskim ekspertima.

Na začelju liste, odnosno među "najmanje lošim" jelima, našli su se slatko od višanja, česnica, lenja pita, prebranac i bundevara.

U prvih deset ušli su makovnjača, ražnjići, škembe čorba, srpska salata, fiš paprikaš, popara i leskovačka kavurma.

Treće mjesto zauzele pihtije

Izvor: Youtube/Printscreen / Kuhinja Valentina Mašković

Na trećem mjestu našle su se pihtije, tradicionalno jelo koje se priprema od svinjskih dijelova poput glave ili koljenice.

Meso se dugo kuva sa začinima i povrćem dok ne postane potpuno mekano, nakon čega se zajedno sa temeljcem hladi i steže u karakterističnu želatinastu masu. Pihtije se najčešće služe kao predjelo uz kiselo povrće i rakiju.

Rezanci s makom na drugom mjestu

Izvor: Youtube

Drugo mjesto pripalo je rezancima s makom, jednostavnom jelu koje se sastoji od širokih rezanaca prelivenih puterom, a zatim posutih makom i šećerom.

Iako se često povezuje sa Vojvodinom, slične verzije ovog jela postoje širom centralne i istočne Evrope, a njegovo tačno porijeklo nije poznato.

Živa pljeskavica proglašena najlošije ocijenjenim jelom

Izvor: Youtube/ Toska Tv

Na vrhu liste našla se živa pljeskavica, specijalitet koji se pravi od sirovog mljevenog telećeg mesa pomiješanog sa solju, biberom, dimljenom paprikom, Vegetom, uljem i sitno sjeckanim lukom.

Prema navodima Taste Atlasa, jelo je nastalo u restoranu "Kod Bore" u Sedlarima kod Valjeva, a nekada je bilo popularno i u restoranima širom bivše Jugoslavije.

Živa pljeskavica najčešće se služi kao predjelo uz lepinju ili hljeb, dok se tradicionalno konzumirala dok gosti čekaju glavno jelo sa roštilja.

Kao i uvijek kada je riječ o hrani, reakcije na ovu listu bile su podijeljene, a mnogi korisnici društvenih mreža poručili su da se o ukusima ipak ne raspravlja.