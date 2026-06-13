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Ako putujete zbog dobre hrane, ovu listu morate da vidite: Četiri evropska grada su u top 10

Ako putujete zbog dobre hrane, ovu listu morate da vidite: Četiri evropska grada su u top 10

Autor Nikolina Damjanić Izvor Eupravozato
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Prema najnovijem istraživanju magazina Time Out, u kojem je učestvovalo više od 24.000 ljudi širom sveta, otkriveni su najbolji gradovi za gastronomiju u 2026. godini.

Gradovi sa najboljom hranom Izvor: Shutterstock/Xavier Lorenzo

Prema novom istraživanju magazina Time Out, koje je obuhvatilo više od 24.000 stanovnika iz 150 gradova širom sveta, proglašeni su najbolji gradovi za ljubitelje hrane u 2026. godini. Rang-lista je napravljena na osnovu mišljenja lokalnog stanovništva i ocjena gastronomskih stručnjaka.

Na prvom mjestu našla se peruanska prestonica Lima, dok su među deset najboljih čak četiri evropska grada: London, Barselona, Atina i Lisabon.

4. London

London je visoko rangiran zbog nevjerovatne raznovrsnosti kuhinja. U gradu se mogu pronaći tradicionalna britanska jela, ali i specijaliteti iz praktično svih dijelova svijeta. Gotovo svi ispitanici smatraju da je kvalitet hrane odličan, iako mnogi ističu da restorani nisu naročito povoljni. Trenutno su posebno popularni novi italijanski restorani, kao i trend „pab pice" koja se služi u britanskim pubovima.

Ljudi jedu na jednoj od uličnih pijaca u Londonu
Izvor: Shutterstock

5. Barselona

Barselona je ove godine pretekla Madrid kao najbolje gastronomsko odredište u Španiji. Grad je poznat po vrhunskim restoranima i velikom broju Mišelinovih zvjezdica, ali stručnjaci posebno ističu povratak tradicionalnoj katalonskoj kuhinji. Posjetioci mogu da probaju autentična lokalna jela poput sporo kuvanih paprikaša i čuvenih "bombas" - prženih kuglica od krompira.

9. Atina

Atina je dobila podjednako visoke ocjene i od stanovnika i od stručnjaka. Lokalci preporučuju porodične restorane i kafiće, dok gastronomski eksperti izdvajaju restorane visoke kuhinje, uključujući i jedini grčki restoran sa dvije Mišelinove zvjezdice.

Suvlaki u Atini
Izvor: Shutterstock/Sakis Marg

10. Lisabon

Lisabon je posebno cijenjen zato što kombinuje kvalitetnu hranu sa relativno pristupačnim cijenama. U usponu su takozvane "neo-taske" - modernizovane verzije tradicionalnih portugalskih kvartovskih restorana. Grad je poznat i po pekarama, poslasticama i sve popularnijim mestima specijalizovanim za sendviče.

Pastel de nata
Izvor: Shutterstock

Top 10 gradova za hranu u 2026:

  • Lima
  • Bankok
  • Meksiko Siti
  • London
  • Barselona
  • Ho Či Min Siti
  • Melbourn
  • Peking
  • Atina
  • Lisabon

Suština istraživanja je da putnici danas sve više traže autentična lokalna iskustva, tradicionalna jela i manje nezavisne restorane, a ne samo luksuzne restorane sa zvjezdicama.

(EUpravo zato/euronews.com)

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