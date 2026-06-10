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Inspekcija kreće u kontrolu proizvoda s palminim uljem: Nema više "biljnog sira"

Inspekcija kreće u kontrolu proizvoda s palminim uljem: Nema više "biljnog sira"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Republička inspekcija za hranu najavila je kontrole proizvoda koji sadrže palmino ulje i druge biljne masti. Novi pravilnik zabranjuje njihovo predstavljanje kao mliječnih proizvoda.

sir.jpg Izvor: Shutterstock
  • Inspekcija će kontrolisati označavanje proizvoda koji sadrže palmino ulje i druge biljne masti.
  • Novi pravilnik zabranjuje korištenje naziva i prikaza koji bi potrošače mogli navesti da pomisle da je riječ o mliječnim proizvodima.
  • Takvi proizvodi moraće biti posebno označeni i odvojeni od mliječnih proizvoda u prodavnicama.

Republička inspekcija za hranu u narednom periodu pojačaće kontrole deklarisanja i označavanja proizvoda koji sadrže palmino ulje, palminu mast i druga biljna ulja i masti, s ciljem zaštite prava potrošača i njihovog jasnog informisanja o sastavu proizvoda koje kupuju.

Povod za pojačane kontrole je novi Pravilnik o dodatnim zahtjevima za stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže palmino ulje, palminu mast, odnosno druga biljna ulja i masti, koji je 5. juna objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske.

Pravilnikom je propisano da proizvodi koji ne pripadaju kategoriji mliječnih proizvoda više neće smjeti da koriste nazive karakteristične za mliječne proizvode, poput sira, biljnog sira, tipa sira i sličnih oznaka. Zabranjeno je i korištenje fotografija i drugih prikaza koji bi kod kupaca mogli stvoriti utisak da je riječ o proizvodima od mlijeka.

Prema novim pravilima, proizvodi koji sadrže palmino ulje ili druge biljne masti moraće biti jasno označeni grafičkom oznakom u obliku pravougaonika sa crvenim obrubom i upozorenjem: "NIJE 100% MLIJEČNI PROIZVOD" i "SADRŽI PALMINO ULJE ILI DRUGO BILJNO ULJE".

Za upakovane proizvode oznaka će morati biti istaknuta na glavnom vidnom polju ambalaže, kao i uz cijenu ili mjesto izlaganja proizvoda. Kod neupakovanih proizvoda oznaka će morati biti postavljena neposredno pored proizvoda ili uz njegovu cijenu.

Takođe, trgovci će biti obavezni da ove proizvode u maloprodajnim objektima drže odvojeno od mliječnih proizvoda, jasno razdvojene u rashladnim vitrinama, na policama ili drugim mjestima dostupnim kupcima.

Iz Inspektorata Republike Srpske pozvali su proizvođače, prerađivače i trgovce da svoje poslovanje na vrijeme usklade sa novim propisima i pravilno označe proizvode.

Kako ističu, cilj pojačanih kontrola nije kažnjavanje privrednih subjekata, već zaštita potrošača od mogućih obmana i obezbjeđivanje fer tržišnih uslova za domaće proizvođače koji proizvode izvorne mliječne proizvode.

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Tagovi

palmino ulje inspekcija Inspektorat RS hrana

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