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Počela Unska regata: Više od 800 učesnika zaplovilo niz Unu

Počela Unska regata: Više od 800 učesnika zaplovilo niz Unu

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
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Blatni kod Novog Grada danas je startovala "Una regata - lađom niz Unu" na kojoj učestvuje oko 100 plovila i više od 800 ljudi.

Srn2026-7-25_134493_0.jpg Izvor: Zora Savić, Srna

Direktor Turističke organizacije Novi Grad Nebojša Todić rekao je Srni da su na vrijeme obavljene sve pripreme i da je manifestacija počela u podne kako je i planirano.

"Unska regata promoviše našu opštinu i najveći turistički potencijal - rijeku Unu", naglasio je Todić.

On je napomenuo da regata nema takmičarski karakter tako da učesnici mogu uživati u ljepotama prirode.

Planirano je da učesnici na gradsku plažu Ada stignu oko 19. 00 časova.

Nakon toga, program će biti nastavljen na Trgu 9. januar gdje od 21.00 čas nastupa Tijana Dapčević.

"Una regata - lađom niz Unu" održava se u okviru "Petrovdanskih dana", manifestacije povodom Dana opštine Petrovdana.

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Una regata Novi Grad Una

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