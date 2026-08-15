Serija potresa tokom noći: Tri zemljotresa registrovana na području Sarajeva

Tri zemljotresa od oko tri stepena Rihtera registrovana su tokom noći na području Sarajeva, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Potres od 3,3 stepena Rihtera registrovan je u 3.00 časa na području Podromanije.
U 1.00 čas registrovan je zemljotres od tri stepena Rihtera u Prači, a u 00.47 časova na Jahorini 3,4 stepena Rihtera.
#Earthquake(#zemljotres) possibly felt 17 sec ago in#Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake)August 15, 2026
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