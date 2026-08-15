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Serija potresa tokom noći: Tri zemljotresa registrovana na području Sarajeva

Serija potresa tokom noći: Tri zemljotresa registrovana na području Sarajeva

Autor D.V.
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Tri zemljotresa od oko tri stepena Rihtera registrovana su tokom noći na području Sarajeva, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Tri zemljotresa registrovana na području Sarajeva Izvor: Shutterstock.com/DestinaDesign

Potres od 3,3 stepena Rihtera registrovan je u 3.00 časa na području Podromanije.

U 1.00 čas registrovan je zemljotres od tri stepena Rihtera u Prači, a u 00.47 časova na Jahorini 3,4 stepena Rihtera.

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zemljotres

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Hvala što ste poslali vijest.

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