Zemljotres pogodio Hrvatsku, podrhtavanje tla osjetilo se i u Republici Srpskoj

Zemljotres jačine 3,7 stepeni po Rihteru pogodio je područje kod Siska u Hrvatskoj, a podrhtavanje tla osjetilo se i u pojedinim dijelovima Republike Srpske.

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Zemljotres jačine 3,7 stepeni po Rihteru pogodio je Hrvatsku, a epicentar je bio šest kilometara jugoistočno od Siska, odnosno oko 56 kilometara jugoistočno od Zagreba, objavio je Evropski-mediteranski seizmološki centar.

Potres je registrovan u 6.29 časova na dubini od devet kilometara.

Prema prvim informacijama, zemljotres se osjetio i u Kostajnici i Kozarskoj Dubici u Republici Srpskoj.