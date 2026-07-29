Sačekao ga ispred stana i ispalio tri hica: Upucan direktor kompanije koja proizvodi dronove za rusku vojsku

Direktor ruske kompanije specijalizovane za razvoj bespilotnih letjelica Andrej Čerezov teško je ranjen u oružanom napadu u Tuli.

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Direktor ruske kompanije koja se bavi razvojem i proizvodnjom dronova hospitalizovan je u sredu u teškom stanju nakon što ga je u ruskom gradu Tula vatrenim oružjem ranio za sada nepoznati napadač. Prema navodima ruskog portala Maš, policija slučaj tretira kao pokušaj atentata.

Andrej Čerezov, direktor "Ruske laboratorije vazdušnog saobraćaja", kompanije specijalizovane za istraživanje i razvoj bespilotnih letjelica, napadnut je tokom noći na stepeništu stambene zgrade u kojoj živi.

Napadač ga je čekao na podestu na četvrtom spratu, gdje je u njega ispalio tri hica, objavio je portal Maš na Telegramu. Čerezovljeva supruga, koja se nalazila u stanu i čekala ga, čula je buku u hodniku.

Kada je otvorila vrata, zatekla je supruga ranjenog i prekrivenog krvlju. Odmah je pozvala Hitnu pomoć i policiju, koja je, prema pisanju medija, slučaj okvalifikovala kao "pokušaj atentata".

Kompanija "Ruska laboratorija vazdušnog saobraćaja", na čijem se čelu nalazi Čerezov, razvila je i proizvodi, između ostalog, poznate FPV dronove "Ovod". Riječ je o bespilotnim letjelicama koje ruska vojska koristi u velikom broju u ratu u Ukrajini.

An assassination attempt has been made in Russia on Andrey Cherezov, manufacturer of the Ovod FPV drones.



The attacker shot Cherezov three times on the fourth-floor landing and fled.



The entrepreneur’s wife heard the noise. She left the apartment, found her wounded husband, and…pic.twitter.com/6LIxGgJhtW — Visegrád 24 (@visegrad24)July 29, 2026

Ova kompanija je nedavno dobila dva velika javna tendera. Prema uslovima jednog od ugovora, firma se obavezala da će isporučiti 340 kompleta višemotornih bespilotnih letjelica, zajedno sa 17 upravljačkih sistema.