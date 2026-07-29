Univerzitet u Banjaluci 12. avgusta raspisuje drugi upisni rok

Univerzitet u Banjaluci objaviće 12. avgusta konkurs za upis studenata u drugom upisnom roku na prvi ciklus studija, koji će biti raspisan za fakultete i Akademiju umjetnosti na kojima nakon prvog roka nisu popunjena sva planirana mjesta.
Kako je saopšteno iz Univerziteta, prijavljivanje kandidata trajaće od 24. do 28. avgusta, dok će prijemni ispiti biti održani 31. avgusta u 9 časova na svim organizacionim jedinicama.
Na Akademiji umjetnosti prijemni ispiti biće organizovani od 31. avgusta do 4. septembra, u skladu sa specifičnostima studijskih programa.
Kandidati koji se prijavljuju na studijske programe na engleskom jeziku Medicinskog fakulteta moći će da podnesu prijave od 3. do 28. avgusta putem elektronske pošte, a prijemni ispit za ove programe biće održan 31. avgusta u onlajn formatu.
Konkurs će sadržati podatke o broju slobodnih mjesta po studijskim programima, uslovima za upis, potrebnoj dokumentaciji i kalendaru aktivnosti.
Istovremeno, u toku su prijave za upis na drugi i treći ciklus studija za akademsku 2026/2027. godinu, koje traju do 2. oktobra.
Na master studijama planiran je upis 971 studenta, od čega 523 na budžetu, 254 samofinansirajuća, 98 stranih i 87 vanrednih studenata.
Na doktorskim studijama predviđen je upis 167 kandidata, uključujući 135 samofinansirajućih, 31 stranog i jednog vanrednog studenta.
Prijave za upis na sve cikluse studija mogu se podnijeti i elektronskim putem preko veb-aplikacije Univerziteta, uz obavezu dostavljanja originalne dokumentacije prilikom upisa.