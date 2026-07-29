Univerzitet u Banjaluci 12. avgusta raspisuje drugi upisni rok

Univerzitet u Banjaluci objaviće 12. avgusta konkurs za upis studenata u drugom upisnom roku na prvi ciklus studija, koji će biti raspisan za fakultete i Akademiju umjetnosti na kojima nakon prvog roka nisu popunjena sva planirana mjesta.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Kako je saopšteno iz Univerziteta, prijavljivanje kandidata trajaće od 24. do 28. avgusta, dok će prijemni ispiti biti održani 31. avgusta u 9 časova na svim organizacionim jedinicama.

Na Akademiji umjetnosti prijemni ispiti biće organizovani od 31. avgusta do 4. septembra, u skladu sa specifičnostima studijskih programa.

Kandidati koji se prijavljuju na studijske programe na engleskom jeziku Medicinskog fakulteta moći će da podnesu prijave od 3. do 28. avgusta putem elektronske pošte, a prijemni ispit za ove programe biće održan 31. avgusta u onlajn formatu.

Konkurs će sadržati podatke o broju slobodnih mjesta po studijskim programima, uslovima za upis, potrebnoj dokumentaciji i kalendaru aktivnosti.

Istovremeno, u toku su prijave za upis na drugi i treći ciklus studija za akademsku 2026/2027. godinu, koje traju do 2. oktobra.

Na master studijama planiran je upis 971 studenta, od čega 523 na budžetu, 254 samofinansirajuća, 98 stranih i 87 vanrednih studenata.

Na doktorskim studijama predviđen je upis 167 kandidata, uključujući 135 samofinansirajućih, 31 stranog i jednog vanrednog studenta.

Prijave za upis na sve cikluse studija mogu se podnijeti i elektronskim putem preko veb-aplikacije Univerziteta, uz obavezu dostavljanja originalne dokumentacije prilikom upisa.