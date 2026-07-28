Nešić: Ispitati navode o pogodnostima koje koristi Elfeta Veseli

Predsjednik DNS-a Nenad Nešić zatražio je da nadležni ispitaju navode o vanzavodskim pogodnostima koje koristi Elfeta Veseli, pravosnažno osuđena za ubistvo jedanaestogodišnjeg Slobodana Stojanovića.

Izvor: Srna/Ana Bencun

Predsjednik DNS-a Nenad Nešić zatražio je od federalnog ministra pravde i ministra pravde BiH da ispitaju navode o vanzavodskim pogodnostima koje koristi Elfeta Veseli, pravosnažno osuđena za ubistvo jedanaestogodišnjeg Slobodana Stojanovića, te da, kako je naveo, zaustave njihovo odobravanje.

Nešić je u saopštenju naveo da mu se obratilo više građana, tvrdeći da Veseli koristi pogodnosti koje uključuju višednevne izlazke iz Kazneno-popravnog zavoda, zbog čega je zatražio reakciju nadležnih institucija.

"Tražim od federalnog ministra pravde, kao i od ministra pravde BiH da zaustave ovo beščašće i skrnavljenje žrtava i glorifikovanje zločinca. Kako je moguće da osoba koja je 10 godina bila u bjekstvu, potom osuđena za svirepo ubistvo djeteta, svaki mjesec slobodno šeta Ilidžom", naveo je Nešić.

On tvrdi da Veseli, osim godišnjeg odmora, koristi i višednevne vanzavodske pogodnosti, te da boravi na adresi koja, kako navodi, nije njeno prebivalište.

Nešić je iznio i tvrdnje da su ga kontaktirali zaposleni u KPZ Tuzla, koji, prema njegovim riječima, navode da Veseli uživa zaštitu pojedinih stražara i vaspitača, kao i da joj se omogućavaju pogodnosti koje drugi zatvorenici nemaju.

Predsjednik DNS-a zatražio je da nadležni organi sistematično ispitaju sve iznesene navode i utvrde da li je bilo eventualnih nepravilnosti u postupanju prema osuđenici.

Iz Ministarstva pravde FBiH, Ministarstva pravde BiH i Kazneno-popravnog zavoda Tuzla nisu se oglašavali povodom ovih navoda.