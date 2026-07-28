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Optuženi za napad na sudske policajce u Rudom doveden na suđenje u Višegrad

Optuženi za napad na sudske policajce u Rudom doveden na suđenje u Višegrad

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
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V. A, koji se tereti da je u junu 2023. godine na području opštine Rudo napao i spriječio sudske policajce da obave svoj posao, doveden je danas na ročište u Osnovni sud u Višegradu.

Iz pritvora na ročište: Sudska policija sprovela optuženog za napad na policajce u Rudom Izvor: Sudska policija RS

Pripadnici Okružnog centra Sudske policije Istočno Sarajevo sproveli su ga na suđenje direktno iz državnog zatvora u Vojkovićima, gdje se nalazi u pritvoru.

Njemu se na teret stavlja više teških krivičnih djela: sprečavanje službenih lica u vršenju dužnosti, protivpravno lišenje slobode, kao i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Cijeli slučaj odigrao se u junu prošle godine u Rudom, kada je V. A. onemogućio službenike Sudske policije Republike Srpske u obavljanju radnih zadataka, nakon čega je protiv njega pokrenut sudski postupak.

Nezvanično, riječ je o Vuletu Arsiću. 

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Tagovi

Rudo napad policija

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