Kraj potrage: Uhapšen osumnjičeni za vandalizam u Međugorju

Policija je na području Zapadnohercegovačkog kantona uhapsila muškarca koji se sumnjiči za incident u Međugorju, u kojem je zapaljen vanjski dio oltara crkve sv. Jakova i oštećen Gospin kip.

Izvor: Screenshot/Hercegovina.info

Informaciju o hapšenju potvrdila je portparol MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš.

"Muškarac je uhapšen na području Zapadnohercegovačkog kantona. Drugih informacija trenutno nemamo", izjavila je Miloš za "Dnevni avaz".

Policija je prethodno intenzivno tragala za osobom povezanim s ovim činom vandalizma, a građani su bili pozvani da pomognu u identifikaciji muškarca sa objavljenih fotografija.

Nadzorne kamere zabilježile su trenutak kada je osumnjičeni benzinom polio i zapalio vanjski dio oltara crkve sv. Jakova. Tokom incidenta oštećen je i Gospin kip, na kojem su ispisani različiti sadržaji i nanesena crna boja.

Iz Župne kancelarije Međugorje saopštili su da su odmah pristupili čišćenju i sanaciji nastalih oštećenja, uz poruku da će svetište ostati mjesto molitve i mira.