Dramatična situacija na jugozapadu Francuske: Vatrena stihija prijeti Bordou, evakuisane stotine hiljada ljudi

Šumski požar približio se na 15 kilometara od grada Bordoa, upozorio je gradonačelnik Tomas Kazenav i istakao da treba biti spreman za sve eventualnosti.

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"Spremamo se da smjestimo veliki broj ljudi ukoliko se narede dalje evakuacije", rekao je Kazenav.

Žerom Stefe, gradonačelnik Sestasa, grada južno od Bordoa, rekao je da će ovo biti "požar vijeka".

On je dodao da je u njegovom gradu situacija katastrofalna i da evakuisano 17.000 stanovnika.

Stefe je naveo da je do sada u regionu izgorjelo 42.000 hektara zemlje i uništeno 240 kuća.

Iako se požar više ne kreće tako brzo, Stefe kaže da su njegovi timovi dobili samo malu bitku, a da ostaje rizik od letećeg žara ili nagle promjene pravca vjetra.

"Uložili smo svu našu energiju u stvaranje zaštitnih protivpožarnih pruga", objasnio je i priznao da su svi uplašeni zbog ove situacije.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez rekao je ranije da se vatrogasci u regionu Žironda suočavaju sa "situacijom bez presedana".

Oko 220.000 ljudi je evakuisano u Francuskoj i više od 100.000 u Španiji, gdje požari nekontrolisano gore zapadno od Madrida.

Još jedan intenzivan toplotni talas mogao bi dodatno da oteža napore u gašenju požara, javlja Bi-Bi-Si.

Francuski premijer Sebastijan Lekornu rekao je u Franuskoj od januara zabilježeno 13.566 požara.

Šumski požari bjesne i u nekoliko drugih francuskih regiona, uključujući Var i Land, kao i na ostrvu Korzika.