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Tužan kraj potrage na Elbrusu: Evakuisana tijela svih pet stradalih planinara iz Zenice

Tužan kraj potrage na Elbrusu: Evakuisana tijela svih pet stradalih planinara iz Zenice

Autor D.V. Izvor mondo.rs
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Ruski spasioci evakuisali su tijela preostalo troje državljana Bosne i Hercegovine koji su poginuli tokom uspona na planinu Elbrus, čime je završena višednevna akcija izvlačenja svih pet stradalih planinara iz Zenice.

Evakuisana tijela svih pet stradalih planinara iz Zenice Izvor: Karasev Viktor/Shutterstock/Facebook

Ruski spasioci evakuisali su sa planine Elbrus tijela preostalo troje državljana Bosne i Hercegovine koji su poginuli tokom uspona, čime je okončana akcija izvlačenja svih pet stradalih planinara iz Zenice.

Kako je saopštila Glavna uprava Ministarstva za vanredne situacije (MČS) Rusije za Kabardino-Balkariju, spasioci su sa padina Elbrusa evakuisali tijela troje stranih alpinista i tijelo ruskog planinara koji je stradao u odvojenoj nesreći, a zatim ih predali istražno-operativnoj grupi, prenosi RIA Novosti.

Prethodno su sa planine već bila spuštena tela dvoje članova ekspedicije iz Bosne i Hercegovine, dok je potraga za preostalo troje bila privremeno obustavljena zbog izuzetno loših vremenskih uslova.

Vrijeme usporilo akciju spasavanja

Ranije tokom dana ruska agencija TASS objavila je da su tijela preostalo troje planinara pronađena i spremna za spuštanje. Vođa visokogorskog spasilačkog tima Elbrus, Abdulah Gulijev, rekao je da je lokacija tijela bila poznata, ali da je njihovo izvlačenje bilo moguće tek nakon poboljšanja vremenskih uslova.

Petoro planinara iz Zenice izgubilo život

Podsjećamo, petoro planinara iz Zenice poginulo je u subotu, 25. jula, tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Živote su izgubili Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam.

Dvoje stradalih bili su članovi Gorske službe spasavanja Zenica, dok je troje bilo članovi Planinarskog društva "Vedro". Nesreću su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

Prema navodima ruskih medija, planinari su ostali zarobljeni na nadmorskoj visini od oko 5.100 metara, nakon naglog pogoršanja vremenskih prilika.

Zbog tragedije ruske vlasti pokrenule su krivični postupak radi utvrđivanja svih okolnosti nesreće.

S obzirom na to da ruske službe u ovom izvještaju pominju tijela troje stranih državljana, još se čeka zvanična potvrda nadležnih institucija i konačna identifikacija svih stradalih iz Bosne i Hercegovine.

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Elbrus planinarenje

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