Specijalizovani tim na terenu: U naselju gdje je nestala Danka Ilić pronađeno 30 bombi

Pronađeno 30 italijanskih ručnih bombi u Banjskom Polju kod Bora, mjestu gdje je nestala pa ubijena Danka Ilić 2024. godine.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Početkom avgusta je u mjestu Banjsko Polje kod Bora pronađeno 30 italijanskih ručnih bombi, saznaje "Telegraf". Ovo mjesto je postalo poznato cijeloj Srbiji 26. marta 2024. godine kada je u Banjskom Polju nestala, pa ubijena Danka Ilić (2).

Sumnja se, prema informacijama pomenutog portala, da je riječ o eksplozivnim sredstvima koja potiču još iz perioda Drugog svjetskog rata i nemaju nikakve direktne veze sa slučajem nestanka i ubistva Danke Ilić. Svakako je vijest o pronađenim bombama uznemirila sve mještane.