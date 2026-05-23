logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Anonimne dojave o bombama zaustavile vozove u Srbiji

Anonimne dojave o bombama zaustavile vozove u Srbiji

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Željeznički saobraćaj u Srbiji potpuno je obustavljen nakon anonimne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u vozovima i depoima.

Srbija: Obustavljen željeznički saobraćaj zbog dojave o eksplozivnim napravama Izvor: Mondo/Marko Čavić

Željeznički saobraćaj na teritoriji Srbije jutros je potpuno zaustavljen nakon anonimne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u svim dolaznim vozovima i depoima, saopštilo je preduzeće "Infrastruktura železnice Srbije".

Kako su naveli, dežurni željeznički dispečeri primili su dojavu jutros u 3.06 časova, nakon čega su odmah obaviješteni pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

"Nadležni državni organi preduzimaju mere kako bi se proverili vozovi i depoi, sa ciljem očuvanja bezbednosti železničkog saobraćaja, putnika, korisnika usluga i zaposlenih", navedeno je u saopštenju.

Iz preduzeća su dodali da se čekaju dalje instrukcije nadležnih organa o nastavku organizovanja željezničkog saobraćaja.

Prethodno je kompanija "Srbijavoz" saopštila da je "Infrastruktura železnice Srbije" od 4.15 časova do daljeg obustavila saobraćaj svih vozova na željezničkoj mreži Srbije.

Za sada nema informacija koliko će obustava trajati, dok nadležne službe vrše provjere vozova i depoa širom zemlje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srbija voz dojave bombe

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ