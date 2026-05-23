Željka Cvijanović čestitala Janši povratak na čelo Vlade Slovenije

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je Janezu Janši četvrti izbor na funkciju predsjednika Vlade Slovenije, ističući da ovaj njegov povratak predstavlja potvrdu političkog iskustva, državničke odgovornosti i povjerenja koje uživa među građanima.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Vaš povratak na čelo slovenačke Vlade predstavlja potvrdu političkog iskustva, državničke odgovornosti i povjerenja koje ste stekli među građanima kroz dugogodišnji rad i posvećenost interesima svoje zemlje", navela je Cvijanovićeva.

Uvjerena je, kako je istakla, da će se odnosi BiH i Slovenije nastaviti razvijati u duhu prijateljstva, međusobnog poštovanja i saradnje na obostranu korist.

"Koristim ovu priliku da Vam poželim mnogo uspjeha u obavljanju odgovorne dužnosti, dobro zdravlje i ličnu sreću, uz uvjerenje da ćemo imati priliku da nastavimo otvoren i sadržajan dijalog u interesu naših naroda i ukupne stabilnosti regiona", navela je Cvijanovićeva u čestitki.

Predsjednik Slovenačke demokratske stranke Janez Janša juče je izabran za mandatara za sastav nove vlade Slovenije. 

