Željka Cvijanović čestitala Janši povratak na čelo Vlade Slovenije

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je Janezu Janši četvrti izbor na funkciju predsjednika Vlade Slovenije, ističući da ovaj njegov povratak predstavlja potvrdu političkog iskustva, državničke odgovornosti i povjerenja koje uživa među građanima.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Vaš povratak na čelo slovenačke Vlade predstavlja potvrdu političkog iskustva, državničke odgovornosti i povjerenja koje ste stekli među građanima kroz dugogodišnji rad i posvećenost interesima svoje zemlje", navela je Cvijanovićeva.

Uvjerena je, kako je istakla, da će se odnosi BiH i Slovenije nastaviti razvijati u duhu prijateljstva, međusobnog poštovanja i saradnje na obostranu korist.

"Koristim ovu priliku da Vam poželim mnogo uspjeha u obavljanju odgovorne dužnosti, dobro zdravlje i ličnu sreću, uz uvjerenje da ćemo imati priliku da nastavimo otvoren i sadržajan dijalog u interesu naših naroda i ukupne stabilnosti regiona", navela je Cvijanovićeva u čestitki.

Predsjednik Slovenačke demokratske stranke Janez Janša juče je izabran za mandatara za sastav nove vlade Slovenije.