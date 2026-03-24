Janša osporava rezultate izbora u Sloveniji: "Iskoristićemo sva pravna sredstva zbog brojnih nepravilnosti"

Janez Janša najavio je pravnu borbu.
Predsjednik Slovenačke demokratske stranke (SDS) Janez Janša najavio je danas da će iskoristiti sva pravna sredstva kako bi osporio rezultate prijevremenog glasanja na parlamentarnim izborima u Sloveniji zbog brojnih nepravilnosti.
Janša je rekao na konferenciji za novinare da se nepravilnosti odnose na glasanje poštom i rukovanje glasačkim kutijama, koji su, kako kaže, iznošene sa pojedinih biračkih mjesta. On je naveo da problem predstavlja i spajanje biračkih mjesta za više izbornih jedinica tokom prijevremenog glasanja, kao i neadekvatna zaštita glasačkih kutija.
Rezultati prijevremenog glasanja, kaže Janša, značajno se razlikuju od onih zabilježenih u nedjelju, posebno kada je riječ o podršci Pokretu sloboda slovenačkog premijera Roberta Goloba.
"Dio rezultata je sporan. Razlike su toliko velike da rezultat nije vjerodostojan i smatramo da ne bi trebalo da utiče na konačnu raspodjelu mandata", rekao je Janša.
Dodao je da SDS neće osporavati izbore u cjelini, već će podnositi žalbe lokalnim izbornim komisijama zbog različitih nepravilnosti, prenose slovenački mediji. On je naveo da su birački spiskovi zastarjeli i da su pozivi za glasanje slati osobama koje su preminule, dok su pojedini birači u inostranstvu, posebno iz Argentine, navodno ostali bez glasačkih listića, dok su neki u Briselu dobili po dva.
Janša je ukazao i na tehničke probleme, navodeći da je sajt Državne izborne komisije Slovenije više puta padao tokom izborne noći, što je, kako kaže, dovelo do miješanja rezultata i pogrešnog prikazivanja imena izabranih poslanika.
Oglasili se i iz Pokreta slobodaIzvor: Jani Ugrin
„Danas smo svjedoci pokušaja podrivanja povjerenja u demokratske procese“, poručili su iz Pokreta sloboda, ocjenjujući da je riječ o tipičnom primjeru djelovanja populističke desnice poznatom iz inostranstva, koje služi opravdavanju izbornog poraza kroz stvaranje sumnje, širenje teorija zavjere i destabilizaciju države.
Dodaju da je „posebno ironično“ što o navodnim izbornim prevarama govori osoba koja, kako tvrde, i dalje obmanjuje javnost o svojoj ulozi u velikom političkom skandalu u Sloveniji, uključujući saradnju s izraelskom firmom i uticaj na izborne procese.
Pokret sloboda pobijedio je na parlamentarnim izborima u Sloveniji tijesnom razlikom u odnosu na SDS sa manje od 8.000 glasova prednosti i jednim mandatom više u parlamentu od 90 poslanika.
Prema trenutnim projekcijama, Pokret sloboda osvojio je 29 poslaničkih mandata, SDS 28.
Premijer i lider Slobode Robert Golob već je u ponedjeljak započeo razgovore o formiranju nove vlade. Očekuje se da će na sastanak biti pozvane sve demokratske stranke, osim SDS-a.