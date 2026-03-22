Maksimalno 50 litara po osobi: Slovenija uvela stroga ograničenja na pumpama

Autor Dušan Volaš
0

Slovenija je od ponoći uvela stroga privremena ograničenja prodaje naftnih derivata kako bi stabilizovala tržište i smanjila probleme u snabdijevanju.

Slovenačka vlada uvela stroga ograničenja na pumpama Izvor: Shutterstock

Prema odluci vlade, fizička lica od danas mogu natočiti maksimalno 50 litara goriva, dok je za pravna lica i poljoprivrednike limit postavljen na 200 litara po danu.

Osim ograničenja na samim pumpama, vlada je aktivirala i Slovensku vojsku, čiji će pripadnici i transportna vozila biti na raspolaganju za hitan prevoz goriva od skladišta do benzinskih stanica. Cilj je maksimalno ubrzati logistiku i skratiti vrijeme čekanja na dopunu rezervoara, prenose slovenački mediji.

Premijer Robert Golob najavio je da će trgovci gorivom jutros podnijeti nove izvještaje o stanju na terenu, nakon čega će se odlučivati o daljim koracima. Poseban fokus vlade je na ograničavanju prodaje goriva strancima, zbog čega je trgovcima izdata preporuka da pripreme posebne mjere za strane državljane.

Dok se snabdijevanje na drugim mrežama odvija relativno stabilno, najveći problemi i dalje su prisutni u kompaniji "Petrol". Premijer Golob je uputio oštre kritike na račun rukovodstva ove kompanije, dok iz "Petrola" uvjeravaju javnost da ulažu maksimalne napore kako bi njihova mreža ostala operativna.

