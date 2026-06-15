Rusija odbacuje optužbe o napadu na Kijevsko-pečersku lavru, tvrdeći da je štetu prouzrokovala raketa sistema Patriot.

Izvor: Genya SAVILOV / AFP / Profimedia

Rusija je odbacila optužbe da je tokom napada na Kijev pogodila Kijevsko-pečersku lavru i navela da je štetu na tom verskom kompleksu prouzrokovala protivvazdušna raketa sistema Patriot.

Manastirski kompleks, koji je pod zaštitom UNESCO, zahvatio je požar tokom noći u, prema navodima ukrajinskih vlasti, jednom od najtežih ruskih vazdušnih napada na ukrajinsku prestonicu u posljednje dvije nedjelje.

"Ne planiramo niti izvodimo napade na civilnu infrastrukturu"

Moskva tvrdi da su njene snage gađale i pogodile pogone za proizvodnju dronova, dok Ukrajina i brojne zapadne zemlje optužuju Rusiju da je napala i oštetila manastir.

Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je raketa sistema Patriot, za koju tvrdi da je pogodila Lavru, možda otkazala zbog isteka roka upotrebe.

Vidi opis "Možda je Zapad isporučio projektile kojima je istekao rok": Oglasili se Rusi nakon optužbi da su gađali lavru u Kijevu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Genya SAVILOV / AFP / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Serhii Okunev / AFP / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Genya SAVILOV / AFP / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Genya SAVILOV / AFP / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

"Oružane snage Ruske Federacije ne planiraju niti izvode napade na civilnu infrastrukturu", navodi se u saopštenju ministarstva.

"Prema potvrđenim informacijama, kompleks zgrada Kijevsko-pečerske lavre pogođen je raketom američkog protivvazdušnog sistema Patriot. Jedan od mogućih razloga kvara tog sistema mogao bi biti to što su zapadne zemlje kijevskom režimu isporučile rakete kojima je istekao rok trajanja", poručili su iz ruskog Ministarstva odbrane.

(Index/MONDO)