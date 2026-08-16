Težak sudar na putu Klašnice – Prnjavor, saobraćaj u prekidu

Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila u mjestu Boškovići, u potpunosti je obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Klašnice – Prnjavor, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Prekid saobraćaja na ovoj dionici traje od 18.30 časova. Prema fotografijama sa lica mjesta, u udesu su učestvovala dva putnička automobila na kojima je od siline udara pričinjena velika materijalna šteta, dok za sada nema zvaničnih informacija o tome da li ima povrijeđenih lica.

Policijske ekipe su na terenu i u toku je uviđaj kako bi se utvrdile tačne okolnosti i uzrok nezgode.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske apeluju na vozače da budu strpljivi.