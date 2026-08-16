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Jedna osoba ubijena, četiri povrijeđene, među njima i dvoje djece: Pucnjava u parku u Kentakiju, nastao opšti stampedo

Jedna osoba ubijena, četiri povrijeđene, među njima i dvoje djece: Pucnjava u parku u Kentakiju, nastao opšti stampedo

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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U Kentakiju je upucano pet osoba od kojih je jedna preminula.

Pucnjava u parku u Kentakiju, ubijena jedna osoba Izvor: X/RapidReport2025

U parku u Leksington u Kentakiju u Sjedinjenim Američkim Državama je upucano pet osoba od kojih je jedna preminula, piše "NBC". Žrtve su dvije odrasle osobe koje imaju lakše povrede i dvoje djece - jedno ima četiri, a drugo 14 godina.

Zasad nije poznat identitet ubijene osobe. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci pucnjave na kojim se vidi kako je odjednom počela pucnjava usred dana u parku tokom svirke uživo.

Kako se može vidjeti na snimku, kada su se čuli pucnji, nastao je masovni stampedo, a čuju se i vrisci ljudi. U opštoj panici se i ne vidi najbolje šta se tačno dešava.

Na licu mjesta su se brzo pojavile jake policijske snage. Zasad nije poznato ko je pucao i koje su okolnosti zločina, istraga je u toku.

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pucnjava SAD

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