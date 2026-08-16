Jedna osoba ubijena, četiri povrijeđene, među njima i dvoje djece: Pucnjava u parku u Kentakiju, nastao opšti stampedo

U Kentakiju je upucano pet osoba od kojih je jedna preminula.

Izvor: X/RapidReport2025

U parku u Leksington u Kentakiju u Sjedinjenim Američkim Državama je upucano pet osoba od kojih je jedna preminula, piše "NBC". Žrtve su dvije odrasle osobe koje imaju lakše povrede i dvoje djece - jedno ima četiri, a drugo 14 godina.

Zasad nije poznat identitet ubijene osobe. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci pucnjave na kojim se vidi kako je odjednom počela pucnjava usred dana u parku tokom svirke uživo.

WATCH: Moment shooting erupts at Charles Young Park in Lexington, Kentucky; 1 killed, 5 injuredpic.twitter.com/myTSSvV8Gg — Rapid Report (@RapidReport2025)August 16, 2026

Kako se može vidjeti na snimku, kada su se čuli pucnji, nastao je masovni stampedo, a čuju se i vrisci ljudi. U opštoj panici se i ne vidi najbolje šta se tačno dešava.

Na licu mjesta su se brzo pojavile jake policijske snage. Zasad nije poznato ko je pucao i koje su okolnosti zločina, istraga je u toku.