Muškarac koji je u subotu otvorio vatru kod bezbjednosnog punkta ispred Bijele kuće ubijen je nakon razmjene vatre sa agentima Tajne službe. U trenutku pucnjave Donald Tramp nalazio se u Ovalnom kabinetu.
Pucnjava se dogodila juče oko 18 časova po lokalnom vremenu u blizini 17. ulice i Pensilvanijske avenije, nedaleko od Bijele kuće.
Prema navodima američkih medija, 21-godišnji Nasire Best otvorio je vatru u blizini bezbjednosnog punkta, nakon čega su agenti Tajne službe uzvratili.
Best je pogođen tokom razmjene vatre i kasnije je preminuo u bolnici.
Jedan prolaznik je takođe ranjen, ali njegove povrede nisu opasne po život.
Prve slike nakon pucnjave ispred Bijele kuće: Napadač ranije tvrdio da je Isus Hrist
Tramp bio u Ovalnom kabinetu
Predsednik SAD Donald Tramp nalazio se u Ovalnom kabinetu u trenutku pucnjave, ali nije bio ugrožen.
Nakon incidenta zahvalio se pripadnicima policije i Tajne službe na brzoj reakciji.
Tramp je u objavi na društvenim mrežama naveo da je bezbjednost Bijele kuće od ključnog značaja za nacionalnu sigurnost SAD.
Napadač je već bio poznat Tajnoj službi
Kako prenosi CNN, Nasire Best je i ranije više puta primjećen u blizini Bele kuće i bio je poznat američkoj Tajnoj službi.
Prema sudskim dokumentima, prošlog ljeta je često obilazio kompleks Bijele kuće i raspitivao se kako može da dobije pristup različitim ulazima.
U dokumentima se navodi da je 26. juna 2025. godine prinudno zadržan nakon što je ometao ulazak vozila u dio kompleksa Bijele kuće.
Takođe, 10. jula iste godine ignorisao je upozorenja i ušao u zabranjenu zonu ispred Bele kuće, gde ga je zaustavilo više policajaca.
Tom prilikom je tvrdio da je Isus Hrist i rekao da želi da bude uhapšen, prenosi CNN.