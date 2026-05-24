Prve slike nakon pucnjave ispred Bijele kuće: Napadač ranije tvrdio da je Isus Hrist

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Muškarac koji je u subotu otvorio vatru kod bezbjednosnog punkta ispred Bijele kuće ubijen je nakon razmjene vatre sa agentima Tajne službe. U trenutku pucnjave Donald Tramp nalazio se u Ovalnom kabinetu.

Slike nakon pucnjave ispred Bijele kuće Izvor: Profimedia/Douliery Olivier/ABACA / Shutter

Pucnjava se dogodila juče oko 18 časova po lokalnom vremenu u blizini 17. ulice i Pensilvanijske avenije, nedaleko od Bijele kuće.

Prema navodima američkih medija, 21-godišnji Nasire Best otvorio je vatru u blizini bezbjednosnog punkta, nakon čega su agenti Tajne službe uzvratili.

Best je pogođen tokom razmjene vatre i kasnije je preminuo u bolnici.

Jedan prolaznik je takođe ranjen, ali njegove povrede nisu opasne po život.

Tramp bio u Ovalnom kabinetu

Predsednik SAD Donald Tramp nalazio se u Ovalnom kabinetu u trenutku pucnjave, ali nije bio ugrožen.

Nakon incidenta zahvalio se pripadnicima policije i Tajne službe na brzoj reakciji.

Tramp je u objavi na društvenim mrežama naveo da je bezbjednost Bijele kuće od ključnog značaja za nacionalnu sigurnost SAD.

Napadač je već bio poznat Tajnoj službi

Kako prenosi CNN, Nasire Best je i ranije više puta primjećen u blizini Bele kuće i bio je poznat američkoj Tajnoj službi.

Prema sudskim dokumentima, prošlog ljeta je često obilazio kompleks Bijele kuće i raspitivao se kako može da dobije pristup različitim ulazima.

U dokumentima se navodi da je 26. juna 2025. godine prinudno zadržan nakon što je ometao ulazak vozila u dio kompleksa Bijele kuće.

Takođe, 10. jula iste godine ignorisao je upozorenja i ušao u zabranjenu zonu ispred Bele kuće, gde ga je zaustavilo više policajaca.

Tom prilikom je tvrdio da je Isus Hrist i rekao da želi da bude uhapšen, prenosi CNN.

