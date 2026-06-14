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Motociklista poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Trebinja

Motociklista poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Trebinja

Autor Nikolina Damjanić
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Motociklista iz Mostara, čiji su inicijali M.P., poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče u mjestu Dračevo kod Trebinja.

Motociklista iz Mostara poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Trebinja Izvor: Shutterstock

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Trebinje, policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Trebinje izvršili su 13. juna uviđaj na mjestu nesreće u kojoj je učestvovao motocikl marke „Yamaha“.

Prijava o saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu M1-118, u mjestu Dračevo na području grada Trebinja, zaprimljena je oko 14.35 časova.

Motociklom je upravljao M.P. iz Mostara, koji je usljed zadobijenih povreda smrtno stradao.

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Tagovi

Trebinje saobraćajna nesreća motor

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