Motociklista poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Trebinja

Motociklista iz Mostara, čiji su inicijali M.P., poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče u mjestu Dračevo kod Trebinja.

Izvor: Shutterstock

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Trebinje, policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Trebinje izvršili su 13. juna uviđaj na mjestu nesreće u kojoj je učestvovao motocikl marke „Yamaha“.

Prijava o saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu M1-118, u mjestu Dračevo na području grada Trebinja, zaprimljena je oko 14.35 časova.

Motociklom je upravljao M.P. iz Mostara, koji je usljed zadobijenih povreda smrtno stradao.