logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ministarstvo apeluje na građane: Ne palite vatru na otvorenom, prijeti povećan rizik od požara

Ministarstvo apeluje na građane: Ne palite vatru na otvorenom, prijeti povećan rizik od požara

Autor Nikolina Damjanić
0

Zbog najavljenih visokih temperatura, dugotrajne suše i vjetra, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske upozorilo je na povećan rizik od požara na otvorenom i apelovalo na građane da ne pale vatru niti spaljuju travu, korov i biljne ostatke.

Visoke temperature i vjetar povećali rizik od požara, upućen apel građanima Izvor: Shutterstock

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske upozorilo je da zbog najavljenih visokih temperatura, dugotrajnog sušnog perioda i vjetra predstoji period izrazito povećanog rizika od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom, te apelovalo na građane da ne pale vatru i izbjegavaju sve aktivnosti koje mogu izazvati požar.

Iz Ministarstva su pozvali građane da ne pale vatru na otvorenom, ne spaljuju travu, korov, nisko rastinje, biljne ostatke i otpad, kao i da se uzdrže od svih radnji koje bi mogle dovesti do izbijanja požara.

Podsjećaju da je više od 90 odsto požara na otvorenom posljedica ljudske nepažnje, upozoravajući da jedan trenutak neodgovornosti može ugroziti ljudske živote, uništiti imovinu i šume te izazvati nesagledive posljedice po životnu sredinu.

Građanima je upućen poziv da, ukoliko primijete dim ili požar, odmah obavijeste nadležnu vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj 123, policiju na 122 ili Centar za obavještavanje na broj 112.

Istovremeno, Ministarstvo je pozvalo jedinice lokalne samouprave, vatrogasno-spasilačke jedinice, civilnu zaštitu, šumska gazdinstva i ostale subjekte sistema zaštite i spasavanja da podignu nivo pripravnosti, pojačaju preventivne aktivnosti, nadzor i međusobnu koordinaciju kako bi se obezbijedio brz i efikasan odgovor u slučaju izbijanja požara.

Iz Ministarstva poručuju da je zaštita ljudi, šuma i životne sredine zajednička odgovornost svih građana i institucija.Zbog najavljenih visokih temperatura, dugotrajne suše i vjetra, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske upozorilo je na povećan rizik od požara na otvorenom i apelovalo na građane da ne pale vatru niti spaljuju travu, korov i biljne ostatke.

Možda će vas zanimati

Tagovi

požar apel vlada

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ