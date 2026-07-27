Ministarstvo apeluje na građane: Ne palite vatru na otvorenom, prijeti povećan rizik od požara

Zbog najavljenih visokih temperatura, dugotrajne suše i vjetra, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske upozorilo je na povećan rizik od požara na otvorenom i apelovalo na građane da ne pale vatru niti spaljuju travu, korov i biljne ostatke.

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Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske upozorilo je da zbog najavljenih visokih temperatura, dugotrajnog sušnog perioda i vjetra predstoji period izrazito povećanog rizika od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom, te apelovalo na građane da ne pale vatru i izbjegavaju sve aktivnosti koje mogu izazvati požar.

Iz Ministarstva su pozvali građane da ne pale vatru na otvorenom, ne spaljuju travu, korov, nisko rastinje, biljne ostatke i otpad, kao i da se uzdrže od svih radnji koje bi mogle dovesti do izbijanja požara.

Podsjećaju da je više od 90 odsto požara na otvorenom posljedica ljudske nepažnje, upozoravajući da jedan trenutak neodgovornosti može ugroziti ljudske živote, uništiti imovinu i šume te izazvati nesagledive posljedice po životnu sredinu.

Građanima je upućen poziv da, ukoliko primijete dim ili požar, odmah obavijeste nadležnu vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj 123, policiju na 122 ili Centar za obavještavanje na broj 112.

Istovremeno, Ministarstvo je pozvalo jedinice lokalne samouprave, vatrogasno-spasilačke jedinice, civilnu zaštitu, šumska gazdinstva i ostale subjekte sistema zaštite i spasavanja da podignu nivo pripravnosti, pojačaju preventivne aktivnosti, nadzor i međusobnu koordinaciju kako bi se obezbijedio brz i efikasan odgovor u slučaju izbijanja požara.

Iz Ministarstva poručuju da je zaštita ljudi, šuma i životne sredine zajednička odgovornost svih građana i institucija.Zbog najavljenih visokih temperatura, dugotrajne suše i vjetra, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske upozorilo je na povećan rizik od požara na otvorenom i apelovalo na građane da ne pale vatru niti spaljuju travu, korov i biljne ostatke.