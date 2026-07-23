Ogroman požar kod Soluna: Više od 100 vatrogasaca obuzdava vatrenu stihiju, stanovnici dobili hitno upozorenje

Veliki požar izbio je u ekološkom parku Derveni u Solunu, a vatrogasne snage mobilisane su odmah. U gašenju učestvuje 120 vatrogasaca i 10 letelica.

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Veliki požarje izbio u ekološkom parku Derveni u Solunu u četvrtak ujutru, 23. jula. Centar za operacije Vatrogasne službe obaviješten je o incidentu oko 9 časova i odmah su mobilisane kopnene i vazdušne snage.

U ranim jutarnjim satima, broj 112 oglasio se na mobilnim telefonima stanovnika okolnih područja, obaveštavajući ih o požaru i pozivajući ih da ostanu na oprezu.

Vatrogasne snage su dodatno pojačane i sada na terenu deluje ukupno 120 vatrogasaca, uključujući četiri ekipe pješadijskih jedinica iz 2. brigade EMODE, kao i 33 vatrogasna vozila. U gašenju učestvuju i vatrogasci iz Moldavije - 12 vatrogasaca sa tri vozila.

Na terenu pomažu i dobrovoljci. Za gašenje požara iz vazduha angažovano je ukupno 10 letjelica - sedam aviona i tri helikoptera, koji povremeno izvode nalete iznad požara. Vatrogascima u akciji pomažu i cisterne za vodu, kao i oprema Grada Soluna.

Područje se trenutno nalazi u zoni visokog rizika od požara (kategorija 3). Jedinica za istragu požara iz Soluna pokrenula je istragu kako bi utvrdila uzrok izbijanja vatrene stihije. Za sada plamen ne ugrožava nijedno naseljeno područje.

(Kurir/Protothema/MONDO)