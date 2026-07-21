Janis Adetokumbo u dogovoru sa Vasilisom Spanulisom nije igrao u julskom prozoru, ali želi da se priključi grčkoj reprezentaciji u avgustu.

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Dvostruki MVP NBA lige Janis Adetokumbo nije igrao u prošlom kvalifikacionom FIBA prozoru, za razliku od srpskog asa Nikole Jokića. "Heleni" prolaze kroz veliku rezultatsku krizu, pošto su doživjeli šokantne poraze od Portugalije i Rumunije i dodatno su pali na listi najboljih selekcija sveta. Da su u timu imali NBA zvijezdu, to bi sigurno bilo drugačije, ali razlog njegovog neigranja nije samo njegova odluka.

Postoje i skriveni motivi, o kojima je pričao Adetokumbo, a sve evropske se selekcije imaju isti "problem".

"Pošto to mnogi ne znaju - da biste igrali za reprezentaciju, morate da platite osiguranje. Kada je riječ o NBA igračima sa ogromnim ugovorima, ako se povrijedim dok nastupam za FIBA, osiguranje pokriva taj ugovor koji imam", rekao je Adetokumbo gostujući u podkastu "AnesTea"

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Vasilis Spanulis nije pozvao novopočenog igrača Majami Hita za julske kvalifikacije, kada su doživjeli dva teška poraza. Grci su potcijenili rivala i sada se nalaze u jako teškoj situaciji pred nastavak borbi za Mundobasket 2027.

"Nisam bio pozvan. Mislili smo da će utakmice protiv Rumunije i Portugalije biti lake. Da, pogriješili smo. Potcijenili smo ih. Izgubili smo oba meča, a sada nas čekaju dvije odlučujuće utakmice. Ako budem pozvan, vjerovatno ću biti tu."

Koliko košta osiguranje NBA igrača?

Vidi opis "Moraju da plate da bih igrao": Spanulis nije zvao Adetokumba, Srbija neće u rizik zbog Jokića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Srbija je za osiguranje dvojice NBA igrača, Nikole Jokića i Nikole Jovića morala da izdvoji ozbiljan novac. Očekuje se da im se u avgustu pridruži i kapiten Bogdan Bogdanović, pa bi ta cifra mogla dodatno da naraste.

Ne postoji tačan iznos koji se izdvaja, već je povezan je sa platom igrača u NBA. Postoje slučajevi kada se konačni iznos mijenja, a to se može desiti ako igrač doživi neku vrstu povrede. Primjera radi, srpska selekcija je imala petoricu NBA igrača na prošlogodišnjem Evropskom prvenstvu i morala je da izdvoji približno četiri ili pet miliona evra.

Što se tiče Janisa Adetokumba, nije prvi put da postoji problem osiguranja, pošto su pred evropsku smotru zakasnili sa uplatom, pa NBA as nije počeo na vrijeme sa pripremama...

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