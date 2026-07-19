Nikola Jokić je primijećen na raftingu na Tari, a imao je vrlo simpatičnu komunikaciju sa drugim učesnicima ove manifestacije.

Izvor: Instgaram/aleksandra.n___

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić iskoristio je po svom običaju pauzu između dvije sezone da se opusti i odmori u Srbiji. Osim svog Sombora tradicionalno je posjetio rijeku Taru i bio je na raftingu, a sada se pojavio sjajan snimak Džokera sa rijeke. Primijetili su Novaka sa susjednog čamca i raspjevana ekipa razmenila je nekoliko rečenica sa Jokićem.

"Brate mislio sam da si malo deblji, ali nisi. Za***avaju ljudi", doviknuo je jedan momak, a odmah mu je odgovorio trostruki MVP NBA lige: "Ma za***avaju", što je izazvalo opšti smijeh. Pogledajte kako je to izgledalo:

Svake godine rafting i Sombor

Ove godine smo vidjeli da se Nikola Jokić slikao na Trnovačkom jezeru u Parku prirode Piva. On svake sezone stigne na rafting, mada je ranije išao na Drinu, a sada je stigao na Taru. Naravno pored toga uvijek provede i dane između sezona u svom Somboru i na konjskim trkama.

"Džoker u srcu prirode. Najbolji košarkaš svijeta (budimo realni, tako je) Nikola Jokić je i ovogodišnji dio svog slobodnog vremena odlučio da provede u srcu prirode. Park prirode Piva, na Trnovačkom jezeru. Jokara se odlučio za savršen 'bijeg' u prirodu, daleko od očiju javnosti. Kada igrač najbolje košarkaške lige na svijetu izabere Trnovačko jezero da 'napuni baterije', onda vam je jasno o kakvoj se slici radi", navodi se u objavi, na kojoj je sa nadzornikom Milošem.

A onda Srbija

Vidi opis "Brate, ja mislio da si deblji": Jokića vidjeli na raftinug, kad im je odgovorio cijela Tara počela da se smije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Nikola Jokić je igrao za Srbiju u meču sa BIH i duelu protiv Švajcarske, a vrlo je moguće da sredinom avgusta u dva prijateljska meča protiv Francuske takođe obuče dres nacionalnog tima. Znamo da će Viktor Vembanjama biti na spisku Francuske, tako da bi to bili zaista epski dueli. Nakon toga igramo sa Islandom i Italijom i tada se takođe očekuju NBA zvijezde u sastavu Srbije.