"Ne može VAR da mijenja sudiju, nije ovo Plejstejšn": Mijenja se sve iz korijena, važe nova pravila

Roberto Roseti je šef sudija i potvrdio je javno da će doći do ogormnih promjena u korišćenju VAR tehnologije i da ovako više ne može.

Izvor: Hu Xingyu / Xinhua News / Profimedia

VAR tehnologija će imati drugačiju upotrebu u budućnosti. I navijačima i igračima smeta što se previše koristi. Čeka se po nekoliko minuta potvrda gola, svaka greška sudije se provjerava, kao što kažu da "fudbal gubi dušu", ali se to mijenja. Šef sudija Roberto Roseti je potvrdio.

"Ovo je fudbal, nisu igrice na Plejstejšnu. Moramo da se vratimo na tačnu i targetiranu upotrebu VAR tehnologije, ne može VAR da sudi na mečevima. Sudije moraju da se pitaju", rekao je Roseti.

Zato je UEFA pokrenula projekat pod nazivom "Clear line" koji ima za cilj da postoje jasne indicije kada se VAR koristi, za šta i kad može da interveniše. Previše puta se dešavalo da recimo na jednoj utakmici Premijer lige sudija dosudi penal za istu situaciju na kojoj drugi arbitar ne pokaže ništa...

"Pokrenuli smo to da bi apsolutno svi mogli da vide. Igrači, treneri, komentatori, navijači, sve je detaljno objašnjeno kako bi postojale jasne instrukcije za sve sudije širom Evrope. Sve da bi postojala konstantnost. Jednostavno, VAR se previše upotrebljava, ne može da se nastavi na ovaj način, mora da postoji jasna upotreba. Danas se upotrebljava za mikroskopske detalje. Intervencije moraju da budu za samo jasne i čiste greške sudija, a ne da čekamo sudiju da provjeri VAR, moraju arbitri da budu odlučniji, ne da čekaju VAR sobu. Posao VAR-a je da bude podrška, ne da mijenja sudiju."

Biće i određenih inovacija. Poput one da VAR sada može da provjeri i drugi žuti karton i zamenu identiteta u slučaju da se pokaže pogrešnom igraču javna opomena.

"To će biti i te kako korisno. Imali smo situaciju i na mečevima u Seriji A, pa na utakmici Olimpijakosa i Barselone, takve greške i dodjeljivanje drugog žutog kartona su neprihvatljive. Prvi žuti karton može da bude i greška sudije, procjena arbitra, ali drugi ima direktan uticaj na meč i mora da postoji provjera. Prvi žuti karton VAR može da proveri samo u slučaju pogrešnog identiteta, ako se pogrešnom igraču dodijeli žuti karton ili u slučaju da postoji jasno simuliranje", zaključio je Roseti.