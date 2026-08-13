Zverev je pohvalio Đokovića, naglašavajući njegovu izvanrednu formu i potencijal da ostane među najboljima još nekoliko godina.

Izvor: YouTube/Cincinnati Open

Masters u Sinsinatiju počinje ove nedjelje i sa njega će izostati trenutno najbolji igrači svijeta Karlos Alkaraz i Janik Siner. Njih dvojica povukli su prijave uoči žrijeba pošto nisu "potpuno fit" da bi mogli da igraju, odnosno jer čuvaju snagu za US open, tako da će glavni favoriti u Ohaju biti Saša Zverev i Novak Đoković.

Njih dvojica mogli bi da se sretnu već u polufinalu mastersa u Sinsinatiju na koji ne stižu u naročito sjajnoj formi; Zverev je ispao već na startu Montreala, dok je Đoković napravio veliku pauzu od Vimbldona. I pored toga što mu Sinsinati nije jedan od dražih turnira, Đoković je pokazao ozbiljnost prijavljujući se za njega, što je primjer koji bi i drugi mlađi teniseri mogli da slijede, inače će nastati veliki problemi u tenisu.

Vidi opis Zverev poslao brutalnu poruku Đokoviću: "To je samo do njega i nikog drugog" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Hughes Graham/CP/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Yannick Legare / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Minas Panagiotakis / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Horacio Zamora / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Što se tiče najboljih igrača koji igraju, Novak je očigledno u poziciji gdje može sam da bira kada želi da igra, ali da li si prosto zadivljen kada vidiš šta je u stanju da uradi u svojim godinama?", upitao je novinar Zvereva.

"Ne, to je nevjerovatno. Stvarno nevjerovatno", poručio je Nijemac: "Mislim da bi Novak, ako tako odluči, vjerovatno mogao bez problema da ostane u top pet još dvije, tri godine - i to sasvim lako - pod uslovom da igra pun raspored i da mu je cilj da ostane u top pet. Ostao bi u top pet jer je njegov teniski kvalitet jednostavno toliki."

Izvor: EPA-EFE/JOEL CARRETT

Zverev primjećuje tu još jednu stvar, a ona se tiče promjena u tenisu koje su zavladale u posljednjih nekoliko godina i koja su donijela masters turnire od dvije nedjelje.

"Naravno, u nekom trenutku - a mislim da je Novak prvi koji će to priznati, priznao je to i na Vimbldonu - postane teško igrati mečeve u tri dobijena seta protiv najboljih, iz dana u dan, što je, mislim, sasvim normalno. Znate, biti na terenu pet, pet i po sati i pobijediti u takvim mečevima je neviđen napor. A onda morate da se vratite na teren dva dana kasnije i igrate protiv prvog na svijetu, pa onda drugog na svijetu. Mislim da je to težak zadatak sa 39 godina, a bio bi težak zadatak za bilo koga", rekao je Zverev, dok kao što znamo Đoković je skoro predložio i kraće mečeve ubuduće.

Kako izgleda Novakov žrijeb u Sinsinatiju?

Izvor: ELSA / Getty images / Profimedia

U drugom dijelu žrijeba je drugi favorit Feliks Ože-Alijasim, tako da je Kanađanin jedan od potencijalnih rivala u finalu, uz Danila Medvedeva, Žoaa Fonseku, Bena Šeltona, Tejlora Frica... Kao što rekosmo, u istom dijelu žrijeba su i Zverev i Đoković.

Novakov projektovani žrijeb izgleda ovako: