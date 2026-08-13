Selektor Srbije Veljko Paunović uvrstiće nekoliko novih imena za mečeve protiv Grčke i Holandije u septembru.

Izvor: MN PRESS

Selektor Srbije Veljko Paunović je u misiji povratka kulta reprezentacije, ali igrači baš ne sarađuju. Na posljednjim okupljanjima se suočavao sa opravdanim i neopravdanim izostancima i očekuje se da donese konkretne odluke oko pojedinih imena. Niko ne može biti natjeran da igra za nacionalnu selekciju i selektor će morati da preokrene lošu situaciju koja vlada u taboru "orlova", još od neuspjeha u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Nije Paunović tu imao vremena da donese boljitak preko noći, a narednu šansu imaće u Ligi nacija. Mečevi sa Grčkom i Holandijom su krajem septembra i očekuje se da se na spisku nađu nove uzdanice. Kako prenosi "Sportklub" poziv u seniorsku rerpezentaciju dobiće talentovani Stefan Džodić, aktuelni igrač Almerije.

Mladi vezista je predvodio "orliće" sa kapitenskom trakom oko ruke, a sada će napraviti veliki korak naprijed. Kao posljedica ove odluke Paunovića, može biti zahvalnica nekima od iskusnijih igrača koji više nemaju ni želju ni motiv da nastupaju u nacionalnom dresu.

Ko je Stefan Džodić?

Vidi opis Ima ko hoće da igra za Srbiju: Veljko Paunović ima novu uzdanicu, biće na spisku za Ligu nacija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 5 / 5

Stefan Džodić je rođen u Monpeljeu 2005. godine i prošao je sve mlađe selekcije Srbije. Od 2025. godine je član španskog drugoligaša Almerije, a prethodno je njegova fudbalska priča počela u Monpeljeu. Zimus je skrenuo veliku pažnju javnosti kada je Lacio insistirao na njegovom transferu, ali Španci nisu htjeli da prodaju jednog od najboljih igrača minule sezone.

Njegov otac Nenad je dobro poznato fudbalsko ime, što u Srbiji, što u Francuskoj. Ponikao je u mlađim kategorijama Zemuna, a zatim je za taj tim igrao i u seniorskoj konkurenciji. Bio je to jedini srspki klub za koji je nastupao, prije nego što se preselio u Francusku i tamo nastavio profesionalnu karijeru. Sedam godina je igrao za Monpelje, pa tri za Ajačio i zatim još četiri za Monpelje u kojem je završio karijeru.

Raspored Srbije u Ligi nacija

Izvor: EPA/Alex Cruz