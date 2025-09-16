logo
Turci prijetili smrću ženi Janisa Adetokumba: Pokazala jezivu poruku, pa održala lekciju

Autor Dragan Šutvić
0

Supruga Janisa Adetokunba Maraja je otkrila da su joj turski navijači prijetili tokom Eurobasketa 2025. godine.

Turci prijetili smrću ženi Janisa Adetokunba Izvor: MN Press/instagram/printscreen/sincerelyymariah

Stvarno smo se i previše navikli na prijeteće poruke upućene sportistima i njihovim porodicama na društvenim mrežama, a sada je supruga Janisa Adetokunba Maraja otkrila da je dobijala preteće poruke od turskih navijača tokom Eurobasketa.

"Pobićemo ti cijelu porodicu. Plašićeš se gde god da kreneš", stajalo je u jednoj poruci koju je ona dobila. Pogledajte kako je ta poruka izgledala: 

Izvor: instagram/printscreen/sincerelyymariah

Ko je Janisova supruga?

Supruga Janisa Adetokumba je Maraja Adetokumbo, djevojačko Ridlspriger. Ona je bivša odbojkašica rođena u Freznu u Kaliforniji, a igrala je na poziciji primača sevisa. Udala se za Janisa Adetokunba 1. septembra 2024. godine, a par se upoznao tokom Ljetne lige 2014. godine. Imaju četvoro djece.

"Ljudi na ovom svijetu me toliko razočaravaju. Širom svijeta! Nadam se da su oni koji šalju komentare pune mržnje i odvratne poruke mojoj porodici ponosni na sebe. Ali pošto ste htjeli da mi se obratite privatno postaraću se da cijeli svijet javno sazna ko ste. Svim navijačima Turske čestitam na srebru, imate sjajan tim. Sa druge strane, nema mjesta ovakvom ponašanju navijača u sportu. Zapravo nigdje nema mjesta ovakvom ponašanju navijača", napisala je ovim povodom Maraja Adetokunbo.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Tagovi

Turska košarka Grčka Janis Adetokunbo

