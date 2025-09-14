"Idi pogledaj moje klipove na Jutjubu, pa se onda javi": Janis Adetokunbo javno spustio Šenguna poslije prozivke

Najbolji grčki košarkaš javno spustio turskog superstara na Eurobasketu.

Izvor: Edijs Palens / Xinhua News / Profimedia

Najbolji košarkaš Grčke Janis Adetokunbo (30) predvodio je svoj tim u dramatičnoj borbi za bronzu Eurobasketa, pa sa svojim prvim odličjem sa reprezentacijom progovorio otvorenije nego dosad.

Poslije pobjede protiv Finske u Rigi, dvostruki MVP NBA lige bio je upitan za izjavu najboljeg igrača Turske Alperena Šenguna (23) da je Janis "nevjerovatan igrač, ali ne i dobar dodavač".

"Ne volim da pričam, puštam da moja igra priča. Volim da se tako nosim sa stvarima. Nisam tip koji će da odgovara trenerima, igračima ili ljudima koji pričaju ružno o meni. To mi nije zaista bitno, jer na kraju dana, nećeš pamtiti šta su rekli, već kako si odgovorio. Sve čuvam za sebe. Možeš da odeš i da pogledaš na Jutjubu moje klipove, pa da se vratiš i da me pitaš da li sam dobar dodavač", kazao je Janis nakon što je Fincima ubacio 30 poena, uz 17 skokova i šest asistencija.

"Šengun je mali klinac da bi pričao o Janisu"

Izvor: Youtube/FIBA Media

I selektor Grčke Vasilis Spanulis stao je u odbranu lidera svog tima.

"Prije svega, hoću da kažem da je Šengun veoma mali klinac da bi pričao o Janisu. Kao drugo, trebalo bi da znate da su s*anja priče onih koji ne znaju košarku, da je Turska pobokedila tako što je 'zaključala' Janisa", kazao je on.

Potom se još jednom osvrnuo ka polufinalu.

"Nismo imali dobar dan. Igrali su istu odbranu na Janisu. Četiri puta je bio sam na polaganju. Više od šest puta je nalazio svoje saigrače i nismo poentirali iz tih situacija. Ne želim da dijelim to s*anje. To je za medije i za ljude koji nemaju pojma o predstavi. Neki od vas niste dotakli loptu da biste shvatili. Veoma poštujem trenera Atamana, imam dobar odnos sa njima. Ali nisu fer te priče. Napravili smo sjajan turnir, sami smo sebe doveli u takvu situaciju, nismo imali dobru utakmicu u polufinalu, pružili smo ruku Turskoj. Košarka je kao život, pobediš, izgubiš, pružiš ruku i ideš dalje", kazao je Spanulis nakon svoje prve medalje kao selektor.

Šta je Šengun rekao o Janisu

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Nakon dominantne pobjede Turske protiv Grčke u polufinalu, u kojem je Adetokunbo ubacio samo 12 poena, Alperen Šengun je ovim riječima "prozvao" Janisa.

"Janis je jedan od najboljih igrača na svijetu i samo smo pokušali da pomognemo Erdžanu (Osmaniju) protiv njega. Mislim da smo uradili dobar posao. On je nevjerovatan igrač, ali nije dobar dodavač. Samo smo pokušaavli da pomognemo i da uskočimo da bismo 'zatvorili' reket", objasnio je mladi Turčin taktiku svoje reprezentacije protiv Janisa. I upalila je.

