Ergin Ataman doveo Turke do ludila: Sve se otkazuje, ne pamti se ovakva euforija pred finale Eurobasketa

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Turska i Njemačka odmeriće snage u finalu Eurobasketa.

Ergin Ataman doveo Turke do ludila: Sve se otkazuje, ne pamti se ovakva euforija pred finale Eurobasketa Izvor: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Turske obezbijedila je medalju na nekom velikom takmičenju još od 2001. godine, ali će do zlata morati protiv svjetskog šampiona - selekcije Njemačke. U Turskoj vlada ogromna euforija, a Ergin Ataman je alarmirao čitavu zemlju kada je pozvao avio kompanije da uvedu vanredne letove za Rigu.

Po prvi put poslije dosta vremena, košarka je na prvom mestu u Turskoj, pa su tako pomjerena dva meče Superlige, kako bi navijači mogli da prave istorijsko finale Eurobasketa.

Utakmice Fenerbahče- Trabzonspor i Gaziantep - Kodžaelispor će početi sat vremena ranije nego što je planirano (18 časova), dok je okršaj za šampiona Evrope zakazan za 20 časova.

U svom saopštenju, Turska federacija košarke je istakla značaj ovog događaja: "Čvrsto vjerujemo da će naša reprezentacija uspješno predstavljati našu zemlju u meču koji je vrhunac evropske kopšarke. Zahvaljujemo im se na ponosu i uzbuđenju koje su donijeli našoj naciji". navodi se.

Ataman doveo navijače do ludila

Selektor Turske je pred finale sa Nijemcima bez imalo respekta prema rivalima poručio: "Ja sam najbolji trener u Evropi, ja ne igram finala, ja ih dobijam".

"Možda je ego, možda je realnost da sam najbojli trener u Evropi u posljednjih 10 godina. Takođe, želim da kažem da mnogo prijatelja u Grčkoj koji su ljuti jer su izgubili, kada smo mi pobijedili, ja nisam pokazao emocija previše, nisam podigao pesnicu u vazduh zbog poštovanja prema Grčkoj. Spremio sam tu pesnicu za nedjelju kada osvojimo titulu", rekao je Ataman

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:18
Ataman u gradu slavi pobedu nad Srbijom
Izvor: Kurir sport
Izvor: Kurir sport

(MONDO)

Tagovi

Turska Njemačka Eurobasket 2025 košarka Ergin Ataman

