Denis Šreder odgovorio na "ludilo" Ergina Atamana: Kapiten Njemačke hladan kao led

Kapiten Njemačke Denis Šreder oglasio se pred finale Eurobasketa sa Turcima.

Selektor košarkaške reprezentacije Njemačke Alan Ibrahimagić i kapiten Denis Šreder govorili su na konferenciji za medije pred finale Eurobasketa sa Turskom. Meč je na programu u nedjelju od 20 časova, dok će se Finska u Grčka od 16 časova boriti za bronzanu medalju.

Ibrahimagić koji mijenja Aleksa Mumbrua vjeruje u pobjedu svog tima i ističe sjajan rister i zajedništvo kao glavne adute pred veliko finale.

"Uzbuđeni smo i radujemo se sutrašnjoj utakmici. Smatram da su oba tima odigrala sjajan turnir i da zaslužuju da budu u finalu. Očekujemo kvalitetnu utakmicu, pokušaćemo da igramo svoju igru i da pobijedimo naravno", rekao je u uvodu Ibrahimagić.

Upitan je o prednostima svog tima i manama rivala koje bi mogli da napadnu. "Kvalitet rostera i igrača je jedna od naših najvećih prednosti, ali za mene je još važnije to da nastupimo kao tim, zajedništvo, samopouzdanje i fokus. Kombinacija ovih faktora nas čini jako dobrim i daće nam samopouzdanje. Kada govorim o Turskoj igraju sa velikim samopouzdanjem, igraju sjajnu košarku sa Šengunom i ostalim igračima oko njega. Ne libe se da šutiraju, biće to dbar meč", rekao je njemački trener i dodao:

"Iskustvo je ključno, ono što je ovaj tim postigao posljednje tri četiri godine, to čini naš tim jačim, ali strast i energija u određenom meču su jako važan faktor".

Potom se medijima obratio kapiten i NBA zvijezda Denis Šreder koji važi za jednog od favorita za MVP priznanje na Eurobaskretu.

"Kao što je rekao trener, uzbuđeni smo. Ovo je sjajna prilika da vratimo Njemačku na mapu ponovo, još jedno sjajno ljeto za nas. Mislim da igramo jedinstvenu košarku, igramo dobru odbranu, dosta trčimo i dosta šutiramo za tri poena. Mislim da je naš tim jako teško skautirati. Ako budemo na najvišem nivou mislim da možemo da pobijedimo sutra. Znamo da će biti jako teško, ali se nadam da ćemo na teren izaći spremni", rekao je Šreder.

Upitan je da prokomentariše preambicioznu izjavu selektora Turske Ergina Atamana: "Ako sam u finalu, pobijediću". Da li to podiže tim ili stavlja dodarni pritisak?

"Pokušavamo da se fokusiramo na sebe. Jasna mi je njegova strategija, mi želimo da se fokusiramo na sebe, da izađemo da nadmećemo, da se držimo zajedno kao tim i da osvojimo trofej", rekao je Šreder.

Kako protiv Turske? "Moramo da igramo svoju igru, da ih pritisnemo od starta i otežamo prenos lopte, a svi iza nas da budu spremni. Ako odigramo naš način košarke biće sve u redu, mi želimo da diktiramo tempo i kontrolišemo utakmicu pa ćemo pokušati to da uradimo i sutra".

Šta bi za Njemačku značilo zlato na Eurobaskretu? "To je velika stvar. Ne znam ni šta da kažem, bio bi to poseban momenat za njemačku košarku i mislim da su svi spremni i to bi nam mnogo značilo".

