Ergin Ataman pred finale Eurobasketa: "Ja sam najbolji trener u Evropi"

Ergin Ataman je pred finale javno rekao da je on najbolji trener u Evropi u posljednijh 10 godina i da je spremio proslavu za titulu na Evropskom prvenstvu. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nemanje Stanojčića.

Turska protiv Njemačke igra za titulu prvaka Evrope. Ergin Ataman je ubijeđen da će njegov tim da osvoji i to javno govori, potvrdio je to i dan uoči meča za titulu. Selektor je sa kapitenom Džedijem Osmanom pričao na konferenciji za medije.

"Naša glavna prednost je to što smo igrali protiv jakih timova kao što su Srbija, Letonija, Grčka. Naša glavna snaga je to što igramo kao tim", počeo je Ataman.

Napravio je lapsus dok je pričao o narednom rivalu, pa se brzo ispravio.

"Mnogo poštujemo Grčku. Pardon, Njemačku. Osvojili su Svjetsko prvenstvo, imaju sjajne igrače, dugo su igrali zajedno i na olimpijskim igrama, neporaženi su. Vjerujem da je moj tim u ovom momentu bolji i spremni smo da pobijedimo.

O suđenju i evoligaškom pritisku

Pitali su Atamana i kakvo suđenje očekuje u meču za zlatnu medalju.

"To je finale Eurobasketa. Svi će da gledaju, da prate, mi moramo da budemo koncentrisani na teren i da ne pravimo greške. Kao i igrači tako i sudije prave greške. Nadam se da će moji igrači da prave manje grešaka i da će isto da čine i sudije. Ne znam ko će da budu sudije, to me ne zanima. Ali oni moraju da znaju da su ovo dva najbolja tima na turniru i da pobijedi onaj tim koji je bolji na terenu, bez drugih uticaja."

Kada je imao veći pritisak, pred finale Evrolige ili pred finale Eurobasketa?

"Svaka utakmica, pričao sam sa svojim pomoćnicima prije pet minuta, rekli su mi da su svi pod stresom, pritiskom, posebno ljudi u Savezu. Samo asam im rekao da sam taj stres imao u prvom finalu Evrolige. Poslije toga nema stresa. Trudim se da treniram svoj tim, igrače, vjerujem da neće biti pod velikim stresom. Šalili smo se prije konferencije da imamo iskustvo da igramo u finalima i sa atmosferama protiv Olimpijakosa gdje je rivalitet veliki, za nas ovo nije stres poslije takvih iskustava u Atini. Svako može da nauči neko novo svakog dana, tako je i sa mnom. Mogu nešto novo da naučim. Možda je ego, možda je realnost da sam najbojli trener u Evropi u posljednjih 10 godina."

"Zašto pričam da smo favoriti?"

Turska je igrala dva finala Evropskog prvenstva, 2001 i 2010. godine oba puta u Turskoj. Sada je prvi put u drugoj državi, a uz to je Fenerbahče osvojio Evroligu, što pokazuje uspjeh turske košarke.

"U pravu ste, mnogo je važno za tursku košarku, turski klubovi su napravili sjajan uspjeh i u evropskim takmičenjima. Reprezentacija nije imala dobre rezultate osim te dvije godine kada su bila dva finala. Sada će biti drugačije. Izgubili smo ta dva finala, ne volim da gubim u finalima. Ako sam u finalu, pobijediću."

Za razliku od svojih kolega koje biraju riječi kada pričaju o očekivanjima, Ataman je od početka turnira isticao da je "Turska došla da napravi odličan rezultat", aludirajući na zlato.

"Iskreno, ne znam kako razmišljaju moji rivali. Ali kada kažem da smo favoriti i da smo spremni da osvojimo i dobijemo mečeve javno. Kažem to zato što imam sjajne igrače. Svi ti igrači imali su sjajne sezone u klubovima. Nije mi teško da ih sastavim. Džedi je kapiten, uradio je dobar posao u svlačionici. Niko se ne žali kada igra minut ili dva. Imam ovde Jurtsevena mog centra iz Panatinaikosa koji je tako igrao, pa se nikada nije žalio. Adem Bona je bio sjajan u Filadelfiji, a ovdje je igrao pet minuta na nekim mečevima i ne žali se. To je unikatno zato sam rekao da smo spremni da dobijemo mečeve.

Ataman hvalio svog sina, Džedi spomenuo Srbiju

Posljednje pitanja za Atamana na konferenciji bilo je u vezi njegovog sina koji ima 15 godina i tu je u stručnom štabu, čak ima ulogu asistenta.

"Radi od predsezone, kao asistent u timu. Radi skauting, pomaže mi, pomaže igračima na treninzima. Ponekad ima neke zanimljive stvari da mi kaže prije mečeva. Ima dosta iskustva, osvojio je tri Evrolige sa mnom. Bio je blizu klupe i svlačionice, jedan je od najiskusnijih na ovom turniru po broju titula", završio je Ataman.

Džedi Osman je istakao da su svi dugo zajedno, da igraju dobro i da poštuju rivala.

"Mnogo ih poštujemo, njemački tim je šampion svijeta i znate da imaju sjajan tim, Vagnera, Šrodera, Obsta, Tajsa. Mi smo takođe sjajan tim. Pokazali smo na ovom turniru da možemo da igramo protiv jakih timova kao što su Srbija, Grčka i Letonija. Uradićemo sve što možemo u finalu", poručio je Osman.

