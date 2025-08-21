logo
Kari Pešić nema dilemu oko konačnog spiska "orlova": Nema razgovora na tu temu

Kari Pešić nema dilemu oko konačnog spiska "orlova": Nema razgovora na tu temu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Selektor Srbije oglasio se nakon posljednje provjere pred Eurobasket

pesic o petrusevu micicu i konacnom spisku za eurobasket Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Reprezentacija Srbije deklasirala je Sloveniju u Beogradskoj areni pred put na Eurobasket, a selektor Svetislav Pešić je poslije meča govorio o povrijeđenom Vasi Miciću, ali i o Filipu Petruševu, koji je bolestan.

"Nisam razgovarao sa njim. Dobro je, vidjećemo sutra ujutru kakva je situacija i to je to. Ne bih sad tu ništa procjenjivao, ni našu pobjedu, ni Vasin doprinos, najvažnije je da prođe bez bolova. To je takva vrsta povrede, koja jednostavno traži vrijeme i nadamo se da će i psihološki da se izbori, poslije tako duge povrede. Još dva-tri dana, vidjećemo kako će se sve odvijati", kazao je Pešić na konferenciji za novinare poslije meča.

On je poručio da mu je sve jasno oko konačnog spiska, kao i da je i Filip Petrušev imao probleme pred meč protiv Slovenije.

"Nemam dilemu oko spiska i saopštiću ga kada dođe vrijeme. Na vrijeme ćete biti informisani. Nema razgovora na tu temu, vidjećemo i dogovorićemo se, to je dio intime, sve u interesu reprezentacije... Svi su na raspolaganju. Vasa je igrao (protiv Slovenije), pa ćemo j. Imamo dva treninga, a Petrušev je imao visoku temperaturu, nije mogao da hoda, smršao je i ispražnjen je tako do krajnje granice", kazao je Pešić.

Izvor: MN PRESS

Bez obzira na probleme, Petrušev je protiv Slovenaca takođe nastupio, uhvatio šest skokova i postigao dva poena i takođe dao doprinos ubjedljivoj pobjedi protiv Luke Dončića i saigrača.

Reprezentacija Srbije više neće igrati pripremne utakmice do puta u Rigu, gdje će 27. avgusta igrati prvi meč Evropskog prvenstva protiv Estonije.

(MONDO)

