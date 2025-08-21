Navijači Srbije ovacijama dočekali Nikolu Jokića na meču protiv Slovenije (FOTO, VIDEO)

Pune tribine došle da vide najboljeg košarkaša svijeta i reprezentaciju Srbije pred Eurobasket.

Beograd je dočekao da uživo vidi Nikolu Jokića i dočekao ga je skandiranjem "MVP, MVP". Na utakmici protiv Slovenije u Beogradskoj areni, navijači su iskoristili priliku da ga vide uživo i uživali su u njegovoj partiji, kao i u dominantnom nastupu srpske reprezentacije.

Poslušajte kako je Beogradska arena dočekala Jokića:

Nikola Jokić, MVP, skandiranje navijača

S obzirom na to da sljedeće godine neće biti velikog turnira, na naredni će navijači reprezentacije čekati do 2027, kada je Mundobasket u Kataru, na koji bi "orlovi" tek trebalo da se kvalifikuju. Zato je svaki nastup najboljeg igrača svijeta u glavnom gradu Srbije prilika koju navijači ne propuštaju. I privilegija kakvu nema nijedna druga publika na svijetu.

Pogledajte Jokića u dresu Srbije protiv Slovenije.

Nikola Jokić biće sa Bogdanom Bogdanovićem lider srpske reprezentacije na Eurobasketu, na kojem Srbija počinje učešće u srijedu u Rigi, utakmicom protiv Estonije.

