Pune tribine došle da vide najboljeg košarkaša svijeta i reprezentaciju Srbije pred Eurobasket.
Beograd je dočekao da uživo vidi Nikolu Jokića i dočekao ga je skandiranjem "MVP, MVP". Na utakmici protiv Slovenije u Beogradskoj areni, navijači su iskoristili priliku da ga vide uživo i uživali su u njegovoj partiji, kao i u dominantnom nastupu srpske reprezentacije.
Poslušajte kako je Beogradska arena dočekala Jokića:
S obzirom na to da sljedeće godine neće biti velikog turnira, na naredni će navijači reprezentacije čekati do 2027, kada je Mundobasket u Kataru, na koji bi "orlovi" tek trebalo da se kvalifikuju. Zato je svaki nastup najboljeg igrača svijeta u glavnom gradu Srbije prilika koju navijači ne propuštaju. I privilegija kakvu nema nijedna druga publika na svijetu.
Pogledajte Jokića u dresu Srbije protiv Slovenije.
Navijači Srbije ovacijama dočekali Nikolu Jokića na meču protiv Slovenije (FOTO, VIDEO)
Nikola Jokić biće sa Bogdanom Bogdanovićem lider srpske reprezentacije na Eurobasketu, na kojem Srbija počinje učešće u srijedu u Rigi, utakmicom protiv Estonije.
(MONDO)