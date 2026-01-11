"Imamo neki problem, moramo da se prilagodimo": Srbija igra protiv svjetskog i evropskog prvaka u vaterpolu

Vaterpoliste Srbije na Evropskom prvenstvu igra protiv "na papiru" prvog favorita turnira, moćne Španije.

Izvor: MN PRESS

Vaterpolo reprezentacija Srbije pobijedila je Holandiju na penale, kako nije planirala, i na početku Evropskog prvenstva tako osvojila dva boda, a ne tri, što je potencijalno značajan problem. Srećnim spletom okolnosti, Holanđani su u četvrtoj četvrtini za sekund zakasnili kada su postigli gol za pobjedu, a "delfini" su iskoristili dodatnu šansu i pobijedili na penale.

Da nije bilo raspucanog Dušana Mandića, Srbija ne bi izborila ni uzbudljivu završnicu, jer su Holanđani nadigrali srpski tim i nanijeli mu velike probleme, iako je turnir tek počeo.

Dan pred ponedjeljak i meč protiv Španije, svjetskog i evropskog šampiona (ponedjeljak, 20.30), vaterpolisti Srbije znaju da je malo toga bilo dobro u meču protiv Holanđana.

"Za ovo sam trenirao čitav život. Istina, završeno je petercima. Loše smo otvorili, nije bilo kako znamo. Mislim ako je moralo, bolje je da se sada dogodilo. Možda će nas Španci sada potcijeniti ali mi ćemo se probuditi. Znamo ih dobro, vjerujem u nas, podršku sa tribina. I dalje idemo ka našem cilju, finalu prvenstva Evrope", rekao je golman Srbije Milan Glušac koji je imao 50 odsto uspješnih intervencija.

O Špancima je dodao: "Moramo da budemo agresivni prema njihovoj timskoj hemiji, igri u kojoj se zna ko šta radi. To su vrhunski igrači, sjajni šuteri, svjetski i evropski prvaci. Moramo da se fokusiramo na nas. Znam da su bili uspješniji u posljednje vrijeme, ali vjerujem da je trenutak da se serija prekine. Pred našim navijačima je sve moguće. Prva je utakmica, osjetili smo atmosferu, publiku, biće bolje. Napad kreće iz odbrane i to moramo da primijenimo."

Nemanja Vico je istakao da bi iz susreta sa Holandijom trebalo da se izvuku pouke. Posebno u situaciji sa igračem više, u kojoj Srbi u posljednjem napadu, za pobjedu, nisu uspjeli ni da upute udarac.

"Od ulaska u meč, od realizacije igrača više, moramo da budemo čvršći u igri jedan na jedan. Oni su niz godina standardni po kvalitetu, sa Grcima su možda najbolja ekipa na turniru. Znamo ko nam je protivnik i jedino sa našim maksimumom možemo do egal igre. Imamo neki problem sa igračem više, sve se ubrzalo i tome moramo da se prilagodimo. Neka bude egal igra, pa i ako ne pobijedimo neka bude da smo dobro igrali. Vjerujem da će od Španije sve da krene na bolje. Dug je turnir, biće umora, biće iznenađenja. Volio bih još veći broj navijača, osjetili smo podršku i hvala im."

Đorđe Lazić je bio sličnog mišljenja.

"Uzeli smo dva boda, a svaki je bitan. Dosta stvari u igri treba da popravimo. Spremili smo se za meč, ali smo četvrtinu i po bili uspavani, tromi, spori. Bila je to igra daleko od našeg nivoa. Primali smo i golove na nedopustiv način. Španci su možda najbolji sastav na turniru. Biće težak meč, fizički zahtjevan, ali igramo kod kuće i idemo na pobjedu. Pritisak uvijek postoji, ali na njega smo navikli i možemo da igramo", kazao je on.