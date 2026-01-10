Srbija slomila žilave Holanđane na penale: Trijumf na startu EP, ali moraće mnogo bolje

Vaterpolo reprezentacija Srbije pobjedom je otvorila Evropsko prvenstvo.

Izvor: MN PRESS

Vaterpolisti Srbije otvorili su Evropsko prvenstvo u Beogradu pobjedom, pošto su savladali nezgodne Holanđane poslije penala rezultatom 16:18. Ipak, mnogo razloga za brigu ima selektor Uroš Stevanović jer "delfine" za samo dva dana čeka duel sa strašnim Špancima.

Srbija je vodila samo u uvodnim minutima utakmice, da bi izjednačenje i preokret jurila sve do posljednje dionice. Holanđani su pokazali da su došli željni dokazivanja, dok naši nisu uspjeli da pokažu veći timski i individualni kvalitet koji sigurno posjeduju. Tokom trećeg perioda su pokazali kakvu-takvu reakciju, ali su lopte završavale na stativama i prečki i utisak je da nije bilo koncentracije u završnici napada.

Uz to su jako loše koristili igrača više, dok su Holanđanima ušli neki šutevi koji se obično pojave protiv favorizovanih ekipa.

Da nije bilo projektila Dušana Mandića u drugom poluvremenu pitanje je koliko bi mogli protiv raspoloženih Holanđana koji su praktično sve golove postigli preko trojice igrača. Dekoncentraciju smo vidjeli i u posljednjem napadu, umjesto da ovjere pobjedu, dogodila se greška koja ne smije da dešava olimpijskim šampionima, to je rival kaznio golom u posljednjem minutu i izborio peterce.

Tu su sačuvali pribranost, pa pobjeda ide na "dušu" Glušca koji je odbranio jedan penal i Ćuka koji je "ovjerio" trijumfalni početak u Beogradu.

Mandić je predvodio Srbiju sa šest golova, Strahinja Rašović je dao dva, a po jedan Nemanja Vico, Miloš Ćuk, Vasilije Martinović, Đorđe Lazić i Nikola Jakšić.

Te Rijele je bio najefikasniji u Holandiji sa pet golova, a Lars Ten Bruk je dao četiri.