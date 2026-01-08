"Nije bitno u kakvom sam stanju, boriću se za svoju zemlju": Vaterpolisti Srbije stigli u Beogradsku arenu

Domaćini Evropskog prvenstva počeli su da treniraju na Novom Beogradu, gdje ih od 10. januara očekuje EP u drugačijem formatu nego do sada - bez četvrtfinala.

Izvor: © MN press, all rights reserved

Vaterpolisti Srbije kao i prije 10 godina smješteni su u Hotelu M u Beogradu, iz kojeg su 2016. odlazili u Beogradsku arenu i postali šampioni Evrope. Sada su se u istu bazu smjestili i pred Evropsko prvenstvo na istom mjestu od 10. do 25. januara, na kojem će pokušati da ostvare veliki uspjeh.

Uveče je odrađen prvi trening u Areni koja djeluje impresivno, a taj trening je iskorišćen i za susret sa predstavnicima medija. Sagovornici su bili selektor Uroš Stevanović, kapiten Nikola Jakšić, Dušan Mandić i Strahinja Rašović.

Selektor Uroš Stevanović govorio je o formatu takmičenja, u kojem će po tri ekipe iz sve četiri grupe proći u drugu fazu i formirati dvije grupe sa po šest timovaa. Obje grupe daće po dva učesnika polufinala i selektor smatra da je to dobro, jer je reprezentacija imala dugo problem sa četvrtfinalima, koja će sada biti preskočena.

"Novi format Evropskog prvenstva je pravedniji"

Izvor: © MN press, all rights reserved

"Pripreme privodimo kraju. Imali smo probleme, Jakšić i Mandić su tek u finišu klupskog dijela sezone odigrali dvije utakmice. U treningu su, nisu najspremniji ali se nadamo da će pokazati šta mogu. Novi sistem je svakako pravedniji jer se izbjegava tenzija četvrtfinala koja nas je pratila od Tokija do Pariza. Sada nemaš pravo na grešku, sa jednim porazom možeš da zavisiš od drugih. Na startu Holandiju ne smijemo da potcijenimo. Pobijedili su Hrvate, tri četvrtine vodili protiv Mađara. Tu smo favoriti i poslije se okrećemo Španiji koja je sa Mađarima najviše pokazala na SP u Singapuru. Taj rezultat je važan zbog rasporeda u drugom krugu gdje nas čekaju Crna Gora, Mađarska i Francuska. Lijepo je što igramo u Beogradu. Bio sam navijač 2006, zatim pomoćnik Dejana Savića 2016. Sami sebi namećemo uvijek pritisak ali se nadam da ćemo sada imati podršku punih tribina kako bismo mogli da pokažemo kvalitet koji imamo", rekao je selektor Uroš Stevanović.

"Nije bitno kako sam, prelomio sam da se borim"

Dušan Mandić bio je dio šampionskog tima iz 2016.

"Povreda je iza mene, u kakvom sam stanju nije bitno. Prelomio sam i hoću da se borim za svoju zemlju. Arena jeste drugačija, ali postoje lijepe emocije za 2016. Postoji volja i želja da se završi kao tada. Konkurencija je takva da šest ekipa hoće zlato, osam želi medalju. Novi sistem stavlja prioritet na svaku utakmicu. Interesantnije je za gledanje ali nema se prava na kiks. I jedan poraz može u teoriji da vas izbaci iz polufinala. Važna je Holandija ali ako dobijemo i Španiju mnnogo bi značilo. Privilegija je igrati u Beogradu, ogroman podstrek i to će biti vetar u leđa. Od početka moramo jako. Jedni drugima smo najveća podrška", rekao je on.

"Konačno smo kompletni"

Izvor: © MN press, all rights reserved

Strahinja Rašović je kazao da će glava odlučiti.

"Ako glava bude na mjestu, ako Arenu pretočimo u zadovoljstvo, toliko ćemo bolje izgledati. Želim da konačno budemo zdravi. Kompletni smo konačno. Bilo je dobrih i loših momenata na utakmicama. Dobro se znamo, da budemo slobodniji u napadu, odbrana će biti kako treba. Sistem je teži nego ranije. U prvih šest utakmica jedva jedan kiks može da se dogodi. U drugoj grupi je svaka utakmica četvrtfinale, ne smije da bude greške. Kako nama tako i svima."

Vaterpolo reprezentacija Srbije počeće učešće na Evropskom prvenstvu 10. januara utakmicom protiv Holandije, 12. će igrati u derbiju protiv Španije, a 14. protiv Izraela.