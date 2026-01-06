logo
Zbog spiska Hrvatske za Beograd selektora boljela glava: "Raspravljao sam do posljednjeg trenutka sa pomoćnicima"

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Selektor vaterpolo reprezentacije Hrvatske Ivica Tucak objavio spisak igrača za Evropsko prvenstvo u Beogradu.

Spisak vaterpolo reprezentacije Hrvatske za Evropsko prvenstvo Izvor: Albert ten Hove/Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia

Selektor vaterpolo reprezentacije Hrvatske Ivica Tucak objavio je spisak igrača za Evropsko prvenstvo u Beogradskoj areni (od 10. do 25. januara).

Trofejni stručnjak priznao je da je do poslednjeg dana razmatrao koga da povede i da mu nije bilo jednostavno. Pojedinačno, objasnio je da je jednu od najvećih dilema imao u vezi sa pozicijom golmana, na kojoj je ipak poveo u Srbiju Ivana Marcelića ispred Tonija Popadića.

Spiskom dominiraju imena vaterpolista Mladosti iz Zagreba. Tucak ih je pozvao devetoricu.

"Do doslovno posljednjeg trenutka, do ponedjeljka u 10 ujutro, zajedno sa svojim pomoćnicima raspravljao sam, razmišljao. Donijeli smo na kraju odluku za koju smo uvjereni da je najbolja. Još do prije 10-ak dana odabir bi možda bio malo drukčiji. Što je prevagnulo? Što se ove trojice mladića tiče, oni su naša budućnost, za godinu i po je sljedeće veliko takmičenje, Svjetsko prvenstvo u Budimpešti, i dotad će oni, siguran sam, još više 'narasti'. U ovom trenutku oni ipak imaju još određeni manjak iskustva i to je samo ta malena nijansa", pojasnio je Tucak.

Ovo je spisak Hrvatske za Evropsko prvenstvo u Beogradu:

  • Golmani: Marko Bijač (Jadran), Ivan Marcelić (Mladost)
  • Centri: Luka Lončar (Mladost), Josip Vrlić (Mladost)
  • Bekovi: Rino Burić (Pro Reko), Matijas Biljaka (Mladost), Marko Žuvela, Filip Kržić (Jug)
  • Napadači: Loren Fatović (Jadran), Luka Bukić (Mladost), Ante Vukičević (Mladost), Franko Lazić (Mladost), Konstantin Harkov (Mladost), Andrija Bašić (Mladost), Zvonimir Butić (Jadran)

Hrvatska u grupi sa Grčkom

Izabranici Ivice Tucka igraće u Grupi B protiv Slovenije 11. januara, Gruzije 13. i Grčke 15. januara. Plasman u sljedeću fazu izboriće po tri ekipe iz sve četiri grupe.

