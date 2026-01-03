Italija razbijala vaterpoliste Srbije: "Delfini" se probudili tek na kraju, nisu mogli da stignu ogroman minus

Selekcija Srbije je poražena od Italije u Trebinju pred početak Evropskog prvenstva u Beogradu.

Izvor: Albert ten Hove/Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia

Vaterpolo reprezentacija Srbije doživjela je poraz na startu turnira u Trebinju pošto je Italija savladala srpski tim 13:11 (4:2, 3:2, 4:0, 2:7) i tako upalila alarme u stručnom štabu Uroša Stevanovića.

Evropsko prvenstvo koje se za nekoliko dana igra u Beogradu je iza ugla, a pred sutrašnji meč sa Španijom na turniru u Trebinju srpski vaterpolisti su već poslije tri četvrtine znali da je praktično sve gotovo. Samo su u posljednjem periodu naša ekipa uspjeli da ublaže poraz koji je mogao da bude težak.

Evropsko prvenstvo je na programu od 10. do 25. januara, a Srbija će startovati u grupi sa Španijom, Izraelom i Holandijom.

Kako je Srbija izgubila ovaj meč?

Krenulo je loše za srpski tim kada je Filipo Ferero pogodio sa velike distance, a onda je Mario Del Baso duplirao vođstvo na 2:0 minut kasnije sa centarske pozicije. Alesini je dao novi gol i Srbija je tonula, za samo nekoliko minuta bilo je 3:0. Ipak Sava Ranđelović je dao nadu za povratak pogotkom sa distance za 3:1. Ipak Grata je probušio srpsku mrežu za 4:1. Sa penala je Vasilije Martinović smanjio na 4:2, a onda je sa peterca promašila Srbija na kraju četvrtine.

Na startu druge četvrtine otvorila je Italija golom, ali je Jakšić pogodio za 5:3 i uspijevala je Srbija da održi korak. Ipak novi gol sa distance dao je Di Soma, a onda je otišla i na 7:3 Italija. Na kraju je Mandić vratio na 7:4 u posljednjem napadu.

Di Baso je na startu drugog poluvremena iz odbitka pogodio za 8:4, a odmah je u kontri pogodio i Ferero za 9:4. Kada je Di Soma sa peterca pogodio za 10:4 bilo je jasno da Srbija ovdje nema šta da traži. Do kraja trećeg perioda bilo je 11:4 uz gol Balcarinija

Mandić je dao gol na startu poslednjeg dijela meča, ali je to odmah vratio Joki Grata. Ipak uspjela je Srbija da polako smanjuje prednost, pa je stigla do 12:8 nakon gola Jakšića sa igračem više. Dali su vaterpolisti Srbije u tom posljednjem dijelu meča više golova nego u prve tri četvrtine, ali je to bilo dovoljno samo da se smanji ubjedljiv poraz.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!