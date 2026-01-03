Srbija u Trebinju na generalnoj probi za Evropsko prvenstvo: Počinje izuzetno jak turnir, igraju evropske sile

Vaterpolisti Srbije u Trebinju igraju pripremne utakmice za Evropsko prvenstvo u Beogradu od 10. januara

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

U Trebinju u subotu počinje turnir "Kup Trebinje 2026" na kojem će učestvovati šest reprezentacija. Riječ je o posljednjim provjerama pred Evropsko prvenstvo u Beogradskoj areni koje počinje u Beogradu 10. januara.

Reprezentacija Srbije igra u Grupi A, uz Italiju i Španiju, dok se u Grupi B takmiče Grčka, Francuska i Mađarska.

Srbiju će predstavljati 18 igrača: golmani - Radoslav Filipović (Radnički), Milan Glušac (Novi Beograd 11. april) centri - Nikola Murišić (Radnički), Nemanja Vico (Primorac), Đorđe Lazić (Jadran HN), bekovi - Sava Randjelović (Radnički), Nikola Jakšić (Radnički), Radomir Drašović (Marsej), Petar Jakšić (Radnički), Luka Pljevančić (Novi Beograd 11.april), spoljni igrači - Miloš Ćuk (Novi Beograd 11.april), Strahinja Rašović (Radnički), Nikola Lukić (Novi Beograd 11.april),Vasilije Martinović (Novi Beograd 11.april), Nikola Dedović (Radnički), Dušan Mandić (Ferencvaroš), Viktor Rašović (Radnički), i Luka Gladović (Novi Beograd 11.april).

Kapiten Nikola Jakšić ističe da će turnir u Trebinju biti prava provjera pred EP u Beogradu.

"Drago mi je što smo došli u Trebinje da igramo na jednom ovakvom turniru. Ovdje imamo odlične uslove. Od Evropskog turnira očekujemo mnogo, jer reprezentacija Srbije uvijek ide na osvajanje najsjajnijeg odličja, tako da to očekujemo i na turniru u Trebinju", rekao je kapiten Srbije.

Selektor Srbije Uroš Stevanović takođe je prezadovoljan uslovima u Trebinju. Ističe da u tom gradu njegovi igrači imaju sve što im je potrebno da se što bolje pripreme za Šampionat Evrope.

"U saradnji sa Gradom Trebinjem i gradonačelnikom Mirkom Ćurićem organizovali smo turnir u Trebinju, zasigurno najjači pred Evropsko prvenstvo, gdje učestvuje šest ekipa, od kojih pet pretenduje za osvajanje medalja i to je prava provjera pred EP", istakao je selektor Stevanović.

Gradonačelnik Mirko Ćurić rekao je da Trebinje može biti ponosno na broj premijerligaša i broj djece i omladine koja se bave sportom u Trebinju, kao i na uslove koje sportisti imaju.

"Hvala i upravi i vaterpolistima Srbije, koji borave u Trebinju, jer naša omladina i djeca koja se bave sportrom žele da vide velike klubove i sportiste, tako da je to stimulans svima nama, jer će se, koliko sutra, novi učlaniti u vaterpolo klub i ostale klubove u Trebinju", rekao je gradonačelnik Ćurić.

Srbija će prvi meč na turniru igrati u subotu od 20.30 časova protiv Italije, u nedjelju će u istom terminu igrati protiv Španije, a posljednji mečevi biće zakazani za ponedjeljak nakon "ukrštanja" grupa.