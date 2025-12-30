logo
Vaterpolisti Srbije u Trebinju na završnim pripremama za Evropsko prvenstvo

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor SRNA
0

Reprezentacija Srbije u vaterpolu otputovaće 1. januara u Trebinje na završne pripreme za predstojeće Evropsko prvenstvo u Beogradu, objavio je Vaterpolo savez Srbije.

Vaterpolisti Srbije u Trebinju na završnim pripremama za Evropsko prvenstvo Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

U okviru priprema, u Trebinju će od 3. do 5. januara biti održan i turnir, na kojem će, osim Srbije, učestvovati selekcije Mađarske, Španije, Italije, Grčke i Francuske.

U grupi "A" nalaze se Srbija, Italija i Španija, dok će u grupi "B" biti Mađarska, Francuska i Grčka.

Vaterpolisti Srbije će u subotu, 3. januara, u 20.30 časova igrati protiv Italije, a dan kasnije sastaće se sa Španijom.

Polufinala i mečevi za plasman na programu su u ponedjeljak, 5. januara.

Srbija će na Evropskom prvenstvu u Beogradu od 10. do 25. januara igrati u grupi "C" sa Holandijom, Španijom i Izraelom.

(Srna)

Tagovi

Vaterpolo Srbija Trebinje Evropsko prvenstvo

