Selektor Srbije precrtao 4 igrača pred Evropsko prvenstvo: Zna se ko ne ide na turnir u Beograd

Tokom narednih dana na treninzima reprezentcije Srbije biće 19 igrača koji konkurišu za nacionalni tim na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Izvor: MN PRESS

Vaterpolo reprezentacija Srbije priprema se za Evropsko prvenstvo koje će se igrati u Beogradu početkom 2026. godine, a selektor Uroš Stevanović imao je veliki broj igrača na početku priprema. Naravno, neće za sve njih biti mjesta u timu, pa je trener koji je Srbiji donio zlato na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine počeo da precrtava prekobrojne...

Nakon prvog skraćenja sa spiska selektora Stevanovića otpala su četvorica igrača. Riječ je o golmanima Radoslavu Virijeviću (Valis) i Mihajlu Gošiću (Sava), odnosno vaterpolistima Novog Beograda Dušanu Trtoviću i Vuku Milojeviću. Njih četvorica počeli su pripreme sa reprezentacijom Srbije u Kragujevcu i bili dio tima u Kranju, ali neće nastaviti da se spremaju za Evropsko prvenstvo u narednim danima.

Selektor Stevanović skratio se spisak prije puta reprezentacije Srbije u Atinu, gdje će Srbija nekoliko dana trenira sa domaćinom, a zatim i odigrati prijateljsku utakmicu. Reprezentacija Srbije će nakon toga napraviti kratku pauzu u trenažnom procesu zbog predstojećih praznika, a sa pripremama će nastaviti u Trebinju - gdje će biti organizovan i izuzetno jak turnir na kojem će igrati Grčka, Italija, Mađarska, Francuska i Španija.

Evropsko prvenstvo u vaterpolu igraće se od 10. do 25. januara u Beogradskoj areni, a Srbija će se takmičiti u grupi C. Na početku takmičenja protivnici naše selekcije biće Španija, Holandija i Izrael. Prolaz u narednu fazu obezbijedile po tri prvoplasirana tima iz svake grupe, a zatim će biti formirane nove grupe - Srbija će tada ukrstiti sa onom u kojoj su Mađarska, Crna Gora, Francuska i Malta.

Selektor Uroš Stevanović će u Grčku povesti 19 igrača, a to su: