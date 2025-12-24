logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Selektor Srbije precrtao 4 igrača pred Evropsko prvenstvo: Zna se ko ne ide na turnir u Beograd

Selektor Srbije precrtao 4 igrača pred Evropsko prvenstvo: Zna se ko ne ide na turnir u Beograd

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Tokom narednih dana na treninzima reprezentcije Srbije biće 19 igrača koji konkurišu za nacionalni tim na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Uroš Stevanović precrtao 4 igrača Izvor: MN PRESS

Vaterpolo reprezentacija Srbije priprema se za Evropsko prvenstvo koje će se igrati u Beogradu početkom 2026. godine, a selektor Uroš Stevanović imao je veliki broj igrača na početku priprema. Naravno, neće za sve njih biti mjesta u timu, pa je trener koji je Srbiji donio zlato na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine počeo da precrtava prekobrojne...

Nakon prvog skraćenja sa spiska selektora Stevanovića otpala su četvorica igrača. Riječ je o golmanima Radoslavu Virijeviću (Valis) i Mihajlu Gošiću (Sava), odnosno vaterpolistima Novog Beograda Dušanu Trtoviću i Vuku Milojeviću. Njih četvorica počeli su pripreme sa reprezentacijom Srbije u Kragujevcu i bili dio tima u Kranju, ali neće nastaviti da se spremaju za Evropsko prvenstvo u narednim danima.

Selektor Stevanović skratio se spisak prije puta reprezentacije Srbije u Atinu, gdje će Srbija nekoliko dana trenira sa domaćinom, a zatim i odigrati prijateljsku utakmicu. Reprezentacija Srbije će nakon toga napraviti kratku pauzu u trenažnom procesu zbog predstojećih praznika, a sa pripremama će nastaviti u Trebinju - gdje će biti organizovan i izuzetno jak turnir na kojem će igrati Grčka, Italija, Mađarska, Francuska i Španija.

Evropsko prvenstvo u vaterpolu igraće se od 10. do 25. januara u Beogradskoj areni, a Srbija će se takmičiti u grupi C. Na početku takmičenja protivnici naše selekcije biće Španija, Holandija i Izrael. Prolaz u narednu fazu obezbijedile po tri prvoplasirana tima iz svake grupe, a zatim će biti formirane nove grupe - Srbija će tada ukrstiti sa onom u kojoj su Mađarska, Crna Gora, Francuska i Malta.

Selektor Uroš Stevanović će u Grčku povesti 19 igrača, a to su:

  • golmani - Radoslav Filipović (Radnički), Vladimir Mišović (Crvena zvezda), Milan Glušac (Novi Beograd)
  • centri - Nikola Murišić (Radnički), Nemanja Vico (Primorac), Đorđe Lazić (Jadran Herceg Novi)
  • bekovi - Sava Ranđelović (Radnički), Nikola Jakšić (Radnički), Radomir Drašović (Marselj), Petar Jakšić (Radnički), Luka Pljevančić (Novi Beograd)
  • spoljni igrači - Miloš Ćuk (Novi Beograd), Strahinja Rašović (Radnički), Nikola Lukić (Novi Beograd), Vasilije Martinović (Novi Beograd), Nikola Dedović (Radnički), Dušan Mandić (Ferencvaroš), Viktor Rašović (Radnički) i Luka Gladović (Novi Beograd)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vaterpolo Srbija Uroš Stevanović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC